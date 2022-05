Grazie ai semafori intelligenti, ai dati in tempo reale comunicati dai veicoli e dall’infrastruttura stradale, all’IA e alla cybersecurity, sarà possibile in tutto il mondo risparmiare 4,6 miliardi di ore perse in coda. Solo per gli incroci smart la spesa in questo settore dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2027.