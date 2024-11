Tra Cop29 e G20, il dibattito sul finanziamento climatico

Il G20 può sbloccare lo stallo di Cop29

Alla Cop29 si discute per trovare un accordo sul New Collective Quantified Goal, l’obiettivo di finanziamento climatico comune che, dal 2025, dovrebbe sostituire il precedente da 100 miliardi all’anno. Parallelamente, in occasione del G20 in corso a Rio de Janeiro, circa 60 sindaci e leader di città di tutto il mondo hanno richiesto 800 miliardi di dollari in investimenti pubblici annuali, entro il 2030, per la lotta al cambiamento climatico.

Anche se i riflettori sono puntati su Baku, dunque, una risposta alla necessità di mobilitare fondi per sostenere la transizione energetica arriva in maniera decisamente più pragmatica dal G20 […]

