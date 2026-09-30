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Tpl, il 21 e 22 ottobre a Roma il 20° convegno di Asstra

Tpl, il 21 e 22 ottobre a Roma il 20° convegno di Asstra

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Tpl, il 21 e 22 ottobre a Roma il 20° convegno di Asstra Adnkronos

(Adnkronos) – ‘Mobilità di valore, valore alla mobilità’.  

E’ il titolo del 20° convegno nazionale di Asstra, l’associazione italiana di trasporto pubblico locale che rappresenta 144 aziende, che si terrà il 21 e 22 ottobre, al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma. Due giorni di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder sul futuro del trasporto pubblico locale, tra innovazione tecnologica accelerata (nuovi tram, eBRT, bus elettrici e a idrogeno, pagamenti EMV, servizi a chiamata), criticità strutturale delle risorse e mercato del lavoro in trasformazione. 

Il programma si articola in due giornate: il 21 ottobre sarà dedicato a quattro sessioni tematiche parallele –Economia, Lavoro, Regolazione e Innovazione– con un format di stakeholder engagement che prevede sondaggi in sala via QR code e interventi dal pubblico; il 22 ottobre sarà riservato al confronto tra governo, parlamento, regioni, comuni e principali associazioni di categoria sulle priorità per l’industria della mobilità. 

economia

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Redazione Key4biz

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