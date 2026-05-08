Torri di INWIT, il piano per la exit strategy di TIM

Oggi apriamo con il nostro approfondimento sulla exit strategy di TIM dalle torri di INWIT.

Nel documento presentato ieri agli analisti l’operatore guidato da Pietro Labriola sponsorizza alle altre tower company le torri di INWIT, definite fortemente attrattive perché occupate già da TIM e Fastweb + Vodafone.

A seguire, la lettera aperta degli accademici italiani sull’AI: “Il rischio non è questa tecnologia in sé, ma il modo in cui l’interpretiamo”. L’obiettivo dell’iniziativa è spiegare con precisione che cosa queste tecnologie sono davvero e che cosa non sono. Il commento di Walter Quattrociocchi.

Infine, Parigi apre un’indagine penale a carico di Elon Musk e la sua X per deepfake e interferenze politiche, che va oltre la responsabilità editoriale o moderazione insufficiente dei contenuti.

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