Il mercato italiano delle torri 5G è in crescita costante e passerà da un giro d’affari di 157,71 milioni di dollari nel 2021 a 262,08 milioni nel 2028, con una crescita media annua del 7,7%. E’ quanto emerge da un’analisi di un report ad hoc realizzato da Theinsightpartners.com, che guardando all’Italia indica come nel nostro paese le maggiori città siano già coperte in 5G, soprattutto al nord.

Previsioni di ricavi in crescita costante

Cinque operatori – Tim, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb – sono impegnati nella realizzazione del 5G nel paese.

Nel gennaio 2021, ad esempio, WindTre aveva realizzato la sua rete in 59 province e 8 capoluoghi, con una copertura del 73,7% della popolazione.

A dicembre del 2020 Iliad aveva convertito in 5G 27 città italiane, lanciando un servizio 5G battezzato Flash 70 a meno di 10 euro. Nel giugno del 2019 Vodafone Italia lanciava la sua rete commerciale 5G in cinque città: Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli. A Torino Vodafone ha coperto l’80% della città.

Una crescita del genere spinge e accelera anche la realizzazione del 5G, che a sua volta aumenta n termini di domanda di reti 5G e di torri, la cui realizzazione contribuisce a spingere la crescita del mercato nel periodo analizzato.

Small cells, 5G core e RAN

Il mercato dell’implementazione di reti e torri 5G per il segmento delle small cells valeva 67,44 milioni di dollari nel 2021 ed è visto a 110,07 milioni entro il 2028, con una crescita a un CAGR del 7,4% durante il periodo di previsione. Il mercato per il segmento della rete di accesso radio è stimato a 74,30 milioni di dollari entro il 2028, con una crescita media annua del 9,5% durante il periodo 2021-2028.

Torri di terra e sul tetto

Il mercato dell’implementazione della rete 5G e delle torri per il segmento delle torri di terra valeva 118,52 milioni di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà 188,96 milioni di dollari entro il 2028; si prevede che crescerà a un CAGR del 7,1% durante il periodo di previsione.

Si stima che il mercato per il segmento delle torri sui tetti varrà 73,12 milioni di dollari entro il 2028 e si prevede che cresca ad un CAGR del 9,5% durante il periodo di previsione.

Frequenze radio

Il mercato dell’implementazione di reti e torri 5G per il segmento della banda media valeva 70,94 milioni di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 120,03 milioni di dollari entro il 2028; si prevede che crescerà a un CAGR dell’8% durante il periodo di previsione.

Si stima che il mercato del segmento high band valga 52,68 milioni entro il 2028 e si prevede che cresca a un CAGR del 9,4% durante il periodo di previsione.

Femto celle, pico celle e small cells

Il mercato dell’implementazione di reti e torri 5G per il segmento delle femtocelle valeva 72,03 milioni di dollari nel 2021 ed è visto a 121,08 milioni entro il 2028; si prevede che crescerà a un CAGR del 7,9% durante il periodo di previsione. Si stima che il mercato del segmento delle picocelle valga 63,69 milioni di dollari entro il 2028 e si prevede che cresca a un CAGR del 9,3% annuo.