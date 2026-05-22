Tornano le offerte a prezzo fisso su luce e gas: come attivarle

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Le tensioni geopolitiche in Iran, come noto, hanno reso le quotazioni di petrolio e gas molto volatili. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i timori per la stabilità dell’area hanno aumentato la volatilità delle quotazioni energetiche. L’incertezza legata alla durata del conflitto e ai timori legati alla sicurezza dei traffici nello Stretto di Hormuz, ha portato i fornitori di energia a ridurre gradualmente le proprie offerte a prezzo fisso, diventate poco convenienti a seguito dei rialzi dei prezzi all’ingrosso.

Gli attuali segnali di de-escalation stanno avendo un effetto stabilizzatore dei mercati: le quotazioni del gas al momento sono lontane dai picchi toccati a marzo e oggi sul mercato libero si può scegliere tra numerose offerte gas e offerte luce a prezzo fisso a condizioni vantaggiose.

Tariffe del genere sono una buona soluzione per mettersi al riparo da eventuali futuri aumenti dell’energia e possono far risparmiare sulle bollette. Con una ricerca su SOStariffe.it bastano pochi secondi per individuare le opzioni più convenienti tra quelle proposte dai fornitori partner.

Sul mercato libero tornano le offerte a prezzo fisso

Dai primi giorni di marzo le famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con una fase di forte volatilità dei mercati energetici che ha coinvolto i mercati internazionali. Il caro bollette ha interessato principalmente le utenze del gas ma anche, di riflesso, quelle dell’energia elettrica.

In Italia, infatti, una quota importante di elettricità è prodotta usando il gas e, a causa del meccanismo del prezzo marginale, poiché spesso sono le centrali a gas a determinare il prezzo marginale dell’elettricità.

Gli aumenti di PSV (il prezzo all’ingrosso del gas) e PUN (quello dell’elettricità) tra marzo e aprile hanno reso meno sostenibili per i fornitori le offerte a prezzo fisso, tanto che gli stessi hanno deciso di proporre solo tariffe indicizzate. Una decisione simile è stata presa anche in occasione della crisi energetica del 2022.

Offerte luce e gas a prezzo bloccato: la soluzione per proteggersi dalla volatilità del mercato

La situazione sui mercati energetici è in via di stabilizzazione e la minore volatilità del momento fa sì che i fornitori di luce e gas stiano tornando a proporre soluzioni tariffarie a prezzo fisso. Analizzando le offerte disponibili, queste opzioni risultano in molti casi vantaggiose e da tenere in considerazione se ci si vuole proteggere da futuri aumenti.

Nelle offerte a prezzo fisso il costo della componente energia rimane costante per il periodo definito nel contratto: si parte in genere da 12 mesi, ma sul mercato libero si trovano offerte con tariffe bloccate anche fino a 60 mesi.

Conoscere in anticipo il prezzo della componente energia e del gas rende le bollette più stabili e prevedibili, aiutando a stimare la spesa per le utenze. Inoltre, eventuali aumenti dei prezzi all’ingrosso non incidono sulle bollette, come invece accade se si scelgono tariffe indicizzate. Se invece in futuro i prezzi dovessero scendere, sarebbe sempre possibile cambiare tariffa e passare gratuitamente a un diverso fornitore.

Conviene puntare su un’offerta a prezzo fisso?

Per capire se le offerte a prezzo fisso sono la scelta giusta da fare per ridurre la spesa per le bollette è bene confrontare le tariffe disponibili sul mercato libero e valutare il risparmio di cui si può beneficiare cambiando fornitore.

Le migliori offerte gas proposte dalle società partner di SOStariffe.it al momento hanno un costo inferiore a 0,50 €/Smc. In particolare, le offerte più convenienti partono da 0,43 €/Smc, con un primo periodo promozionale e poi con un adeguamento mensile delle tariffe, oppure da 0,49 €/Smc, con prezzo bloccato per 24 mesi.

Per quanto riguarda l’utenza della luce, invece, si parte da 0,103 €/kWh, con un prezzo in promozione per il primo periodo e poi un adeguamento mensile della tariffa, oppure da 0,11 €/kWh, con prezzo bloccato per 60 mesi.

Valutare il livello dei propri consumi, considerare l’importo della quota fissa richiesta dai fornitori e stimare il risparmio offerto dalle promozioni di breve periodo o da quelle con un orizzonte più lungo sono tutte considerazioni utili per scegliere in modo consapevole e per capire quanto le offerte a prezzo fisso sono realmente efficaci come scudo verso gli aumenti di luce e gas.

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