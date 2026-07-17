Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista

(Adnkronos) – Dopo il grande caldo, in Francia sono arrivati fenomeni meteorologici violenti: pioggia, grandine, vento, e perfino un tornado che ha colpito la Loira. In un video, postato su Facebook, le immagini impressionanti riprese da Mathis Tosalli, dall’interno della sua auto, a Saint Étienne, con oggetti di ogni tipo scaraventati in aria dalla furia del vento.

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