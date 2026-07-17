»
»
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista

Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista

di |
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista Adnkronos

(Adnkronos) – Dopo il grande caldo, in Francia sono arrivati fenomeni meteorologici violenti: pioggia, grandine, vento, e perfino un tornado che ha colpito la Loira. In un video, postato su Facebook, le immagini impressionanti riprese da Mathis Tosalli, dall’interno della sua auto, a Saint Étienne, con oggetti di ogni tipo scaraventati in aria dalla furia del vento. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche