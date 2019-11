Torna il Motorola Razr: display pieghevole da oltre 6 pollici e design iconico

Si tratta, infatti, di un flip phone moderno, che trasforma da chiuso un telefono con schermo da ben 6,2 pollici in un piccolo device di 72 x 94 x 14 mm.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

In questo fine 2019 c’è spazio per un nuovo foldable, il Motorola Razr, tornato dal passato in un’interessantissima veste moderna, decisamente più convincente rispetto agli altri dispositivi con schermo flessibile visti finora.

Niente smartphone che diventa un tablet o viceversa: Lenovo punta soprattutto alla portabilità, alla comodità, alla voglia di avere un display ampio ma nel contempo di non essere schiavi delle dimensioni extra large dei telefoni odierni.

Display pieghevole e mini schermo touch esterno

E partiamo proprio dallo schermo, un modulo flessibile pOLED da oltre 6 pollici, con una risoluzione di 2142 x 876 pixel, in formato 21:9 e dotato di tecnologia CinemaVision. Il meccanismo di apertura e di chiusura a conchiglia è ben costruito e resistente, in modo tale da essere praticamente invisibile quando il display principale è aperto.

Parliamo non a caso di schermo principale, perché da chiuso il dispositivo mostra un secondo display “Quick View”, di dimensioni ridotte (gOLED da 2,7 pollici, con risoluzione di 600 x 800 pixel) e utilizzabile in touch per poter accedere a varie funzioni (ascoltare e cambiare brani musicali, scattare selfie, visualizzare notifiche, etc…), senza il bisogno di dover aprire il telefono.

Come spiega la stessa casa produttrice, “i due display sono stati progettati per funzionare insieme. Tutto ciò che visualizzi sullo schermo esterno si sposta magicamente su quello interno nel momento in cui si apre il telefono”.

La scheda tecnica del Motorola Razr 2019

Ma il nuovo Motorola Razr 2019 non si vuole soffermare solo sul design, come dimostra la scheda tecnica qui in basso:

supporto LTE, eSIM, Wifi (dual band), Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS e USB Type C;

fotocamera posteriore da 16 Megapixel con aupertura ƒ/1.7, EIS, messa a fuoco automatica dual pixel e laser, dual LED flash e videorecording in 4K. Il software è completo di modalità notturna, riconoscimento scene con l’intelligenza artificiale, ritratto, Cinemagrafia, Google Lens e tanto altro;

fotocamera frontale da 5 Megapixel con apertura ƒ/2.0, anch’essa con diverse funzionalità software e chicche offerte dall’AI;

4 microfoni integrati;

memoria interna da 128 GB. Viene offerto uno spazio di archiviazione gratuito e illimitato degli scatti tramite Google Photo;

processore Qualcomm Snapdragon 710, un octa-core con clock a 2,2 GHz;

RAM da 6 GB;

sistema operativo Android 9 Pie stock, senza personalizzazioni o appesantimenti software. Sono presenti anche le app targate Moto, per godere appieno dell’esperienza del noto brand;

batteria da 2510 mAh, in grado di offrire un’autonomia di un’intera giornata in utilizzo. In confezione è presente un caricabatteria da 15W per ricaricare rapidamente il telefono;

design idrorepellente, per proteggere il telefono da un’esposizione moderata ad acqua e altri liquidi. Non è, quindi, un dispositivo impermeabile.

Insomma, il Motorola Razr garantisce un’ottima qualità anche nelle prestazioni e nel comparto fotografico. Ovviamente vi sono anche degli aspetti che faranno storcere il naso ai tecnofili appassionati di numeri e performance: la versione di Android installata non è l’ultima disponibile (anche se siamo sicuri che la release 10 non tarderà ad essere rilasciata anche per questo dispositivo) e, inoltre, un chipset Snapdragon 710 non è certo da top di gamma, pur garantendo prestazioni di ottimo livello.+

Ovviamente il Motorola Razr non è un telefono per il gaming, né vuole confrontarsi con gli smartphone di punta presenti sul mercato: tuttavia il prezzo ufficiale lo porta proprio su quella fascia di mercato. La cifra annunciata per lo smartphone, infatti, è di ben 1599 euro. Il costo potrebbe calare subito dopo il lancio e potrebbero nascere anche delle partership con le compagnie, cosi da proporre delle tariffe cellulari con smartphone compreso.

Il Razr 100 può essere considerato senza ombra di dubbio il foldable più economico lanciato finora, ma è chiaro che la sfida si fa molto difficile quando a prezzi inferiori è possibile trovare prodotti premium come i nuovi iPhone 11 e 11 Pro di Apple, i Samsung S10 e Note 10, i Pixel di Google, etc… In questo caso, però, il valore è dato sostanzialmente dai costi di ricerca e produzione per il display pieghevole e il design e l’unicità del prodotto.

Attendiamo, quindi, l’arrivo del telefono sul mercato. Le prevendite, invece, si apriranno il mese prossimo, precisamente il 4 dicembre.