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Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): “Primo Stato a emissioni zero entro 2030”

Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): “Primo Stato a emissioni zero entro 2030”

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Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): “Primo Stato a emissioni zero entro 2030” Adnkronos

(Adnkronos) – “Aiuteremo lo Stato più piccolo del mondo ad abbassare a zero le emissioni con la macchina più piccola del mondo. Le Topolino saranno a disposizione del Vaticano, daremo anche dei veicoli Fiat Tris che sono i mezzi commerciali della micromobilità che saranno utilizzati per mantenere i giardini vaticani. È una bellissima collaborazione che va nella direzione di portare il Vaticano a essere il primo Stato a zero emissioni entro il 2030”. Lo ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat, a margine della presentazione della nuova partnership con il Vaticano. 

economia

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Redazione Key4biz

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