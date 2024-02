Tong Tong, dalla Cina arriva l’IA “bambina”

Presentata alla recente Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition di Pechino, l’IA Tong Tong, con capacità mentali simili a quelle di una bambina di 3-4 anni di età, è considerata un passo in avanti significativo nel campo dell’intelligenza generale artificiale.

Ecco Tong Tong, l’IA bambina di 3-4 anni

Si chiama “Tong Tong” ed è la prima intelligenza artificiale considerata “bambina”, cioè un sistema artificiale con comportamenti e capacità simili a quelle di un umano di età non superiore ai 4 anni.

Secondo i ricercatori dell’Istituto BIGAI di Pechino, che hanno lavorato a questo progetto pioneristico, questo nuovo passo in avanti nell’Intelligenza generale artificiale potrebbe far raggiungere all’IA un livello di coinvolgimento emotivo mai sperimentato in passato in questo settore così strategico per l’economia globale.

Durante la sua prima presentazione pubblica alla Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition di Pechino di fine gennaio 2024, i suoi creatori l’hanno presentato come un’IA “in grado di discernere, progressivamente, attraverso l’apprendimento, il bene dal male”, ma anche “di apprendere il concetto di ‘buon senso’ attraverso l’interazione con gli umani”.

Interagisce con gli umani ed è in grado di discernere tra bene e male

Una tecnologia che a quanto pare “ha il potere di plasmare il futuro”, esattamente come ogni essere umano, hanno spiegato i ricercatori cinesi.

In base a come vede il mondo, ai valori ed i principi che lo ispirano, la macchina ha il potere di assegnarsi compiti autonomamente, è capace di auto-apprendere e prova sia gioia, sia tristezza o rabbia.

Il pubblico della mostra ha avuto anche l’opportunità di interagire con Tong Tong, osservando in che modo il suo comportamento e la sua capacità ‘mentale’ miglioravano e cambiavano man mano che aumentavano le interazioni uomo-macchina attraverso un avatar su mega schermo.

Avatar che comunicava con il pubblico attraverso il linguaggio comportamentale, quindi sorridendo, esprimendosi con gesti e versi, comunicando così un’ampia gamma di emozioni, quelli ovviamente che si addicono ad un piccolo di 3-4 anni di età.