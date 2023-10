Tom Hanks e la figlia di Robin Williams sono le ultime celebrità di Hollywood a contestare l’uso dei deep fake dell’intelligenza artificiale nel quadro dello sciopero generale organizzato dalla SAG-AFTRA che ha l’obiettivo di definire dei limiti ben precisi sull’uso dell’AI senza minacciare la somiglianza con gli originali.

I fatti

Hanks è andato su Instagram questo fine settimana per dire ai fan che non aveva “niente a che fare con” le pubblicità in circolazione per un piano dentale che sembra essere gestito dall’attore, un avvertimento che arriva mesi dopo aver parlato della “sfida artistica” che comporta l’uso dell’intelligenza artificiale a Hollywood.

Hanks non ha detto quale azienda stia usando la sua immagine per il video promozionale, ma ha detto che sta usando una “versione AI di me” nel suo post di sabato.

La figlia di Robin Williams contro le ricreazioni ‘Frankensteiniane’ di suo padre

Anche Zelda Williams, la figlia di mezzo del defunto attore Robin Williams, ha parlato questo fine settimana della ricreazione della voce di suo padre tramite l’intelligenza artificiale “per dire quello che la gente vuole”.

Williams ha pubblicato sulla sua storia su Instagram a sostegno degli attori e ha definito le ricreazioni che ha visto nel corso degli anni “nella loro forma migliore, un povero facsimile di persone più grandi”, ha riferito Entertainment Weekly, e nel peggiore dei casi “un orrendo mostro Frankensteiniano, messo insieme da le parti peggiori di tutto ciò che è questo settore”.

Deep fake nel mirino

Williams, il cui padre è morto nel 2014, non ha indicato particolari deep fake che l’hanno spinta a pubblicare il post, ma ha detto che “non è una voce imparziale nella lotta di SAG contro l’intelligenza artificiale” e ha aggiunto che “gli attori viventi meritano la possibilità di creare personaggi. con le loro scelte”.

Hanks e Williams si uniscono ad altri pesi massimi del settore come John Cusack e Tim Burton nel parlare contro l’intelligenza artificiale dall’inizio dello sciopero, quest’ultimo paragonando le ricreazioni dell’IA a “robot che prendono la tua umanità, la tua anima”.