Dedichiamo l’apertura ai limiti elettromagnetici delle reti TLC, perché c’è un emendamento al DDL Concorrenza che punta ad alzare i limiti dagli attuali 15 volt/metro ai 61 della media europea. Le proteste di Legambiente.
Sul fronte dell’indipendenza digitale europea, per crearla la Commissione europea prevede un fondo da 50 miliardi di euro. Resta il nodo su come realizzarlo.
Negli Stati Uniti, infine, si parla insistentemente di una prossima fusione SpaceX-Tesla, forse l’annuncio i primi di dicembre. Dubbi sul voto degli azionisti e sui controlli regolatori.
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