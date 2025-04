Si terrà mercoledì 24 aprile un incontro di fondamentale importanza tra le organizzazioni sindacali del settore telecomunicazioni e il Governo, rappresentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

La Uilcom, con il Segretario Generale Salvo Ugliarolo, parteciperà al tavolo per rappresentare con forza le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, sempre più colpiti da processi di riorganizzazione, riduzione del personale, esternalizzazioni e precarizzazione.

Ugliarolo: ‘Situazione delle Tlc insostenibile’

“La situazione delle telecomunicazioni è diventata insostenibile,” dichiara Salvo Ugliarolo.“Servono risposte concrete, investimenti strutturali e un piano industriale nazionale che rimetta al centro il lavoro, le competenze e la qualità dei servizi. Non possiamo più assistere passivamente a decisioni aziendali che scaricano sulle persone il peso delle trasformazioni tecnologiche e di mercato.”

Durante l’incontro, la Uilcom ribadirà con forza la necessità di:

• salvaguardare l’occupazione e il perimetro contrattuale,

• valorizzare il ruolo strategico del settore nelle politiche industriali del Paese,

• garantire tutele adeguate ai lavoratori coinvolti nei processi di cambiamento.

È urgente che il Governo e il Ministero del Lavoro riconoscano il Contratto Collettivo delle Telecomunicazioni (CCNL TLC) come contratto di riferimento per l’intera Filiera delle TLC, e in particolare per le imprese operanti nei settori del CRM e BPO.

La Uilcom si aspetta inoltre che venga formalmente riconosciuto il CCNL TLC come contratto di riferimento per la gestione degli appalti, sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e garantire condizioni di lavoro dignitose e omogenee in tutto il comparto.

La convocazione del tavolo è urgente. La Uilcom auspica l’apertura di un confronto strutturato, costante e trasparente tra Governo, sindacati e imprese, per costruire insieme un futuro stabile e innovativo per il settore delle telecomunicazioni.

Al tavolo anche Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl, Ugl Telecomunicazioni e Federmanager.

