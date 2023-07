TLC, Tiscali il primo nel metaverso

Che giornata è stata?

TLC. Abbiamo seguito in diretta lo sbarco di Tiscali nel metaverso per capire soprattutto come questo mondo virtuale immersivo può rappresentare un’opportunità per le Telco in crisi e a caccia di nuovi servizi al di fuori del core business.

5G mission-critical. Spieghiamo perché è importante lo storico accordo tra la società italo-statunitense JMA con il MIT.

Infine, Energia. Vediamo come il Consiglio europeo ha blindato la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione.

Clicca qui per leggere la Dailyletter