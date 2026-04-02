Key4Biz organizza la nuova edizione di Telecommunications of the Future per sottolineare il ruolo sempre più centrale del settore delle TLC e delle Telco per la sicurezza nazionale del Paese, per la competitività industriale e l’indipendenza tecnologica.

Come rilanciare e valorizzare il settore delle Telecomunicazioni, asset fondamentale non solo per l’economia e per le rivoluzioni tecnologiche in corso, ma anche per la Difesa?

In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e dai conflitti tradizionali e ibridi, Key4Biz organizza la nuova edizione di Telecommunications of the Future per sottolineare il ruolo sempre più centrale del settore delle TLC e delle Telco per la sicurezza nazionale del Paese, per la competitività industriale e l’indipendenza tecnologica.

Forte dell’esperienza maturata con le precedenti 7 edizioni di 5GItaly e 5G & Co. e grazie alla presenza di esponenti del mondo politico, autorità istituzionali, top manager delle principali aziende del settore, rappresentanti dell’industria della difesa e di una qualificata presenza della stampa nazionale e specializzata, Telecommunications of the Future 2026 offrirà ai relatori momenti di confronto di alto livello sulle strategie che guideranno lo sviluppo delle TLC nei prossimi anni, in Italia e in Europa, continuando a posizionare la Conferenza come punto di riferimento delle Telecomunicazioni in Italia.

Telecommunications of the Future: a Roma il 13 maggio 2026

L’appuntamento si terrà il 13 maggio 2026 presso Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma, una sede istituzionale nel cuore della politica italiana, simbolo del dialogo tra istituzioni, industria e innovazione tecnologica.

L’edizione 2026 introduce un format completamente rinnovato, pensato per favorire un confronto diretto tra policy maker, rappresentanti delle istituzioni, aziende leader del settore delle telecomunicazioni, industria della difesa e dello spazio, operatori tecnologici e stakeholder dell’ecosistema digitale.

L’evento prenderà il via alle ore 14:30 con una serie di sessioni di approfondimento e momenti di dibattito dedicati ai principali temi strategici che stanno ridefinendo il futuro delle reti e delle infrastrutture di comunicazione.

I lavori si concluderanno alle ore 19:00, seguiti da un aperitivo di networking sulla terrazza di Palazzo Wedekind, che offrirà agli ospiti un’occasione esclusiva di incontro e confronto informale fino alle ore 22:00.

Telecommunications of the Future: i temi chiave

Telecomunicazioni e AI: come l’intelligenza artificiale ottimizza la performance delle reti e abilita lo sviluppo di nuovi servizi digitali; Data Center e Cloud, le Strategie dell’Italia e dell’Europa: Presentazione dei numeri dei Comuni e delle PA italiane migrate al Cloud con i fondi del PNRR; Reti TLC quali asset strategici per la Difesa: le reti di telecomunicazioni (5G, fibra ottica, Edge Cloud, ecc.), in quanto infrastrutture critiche ed essenziali per la Difesa, richiedono, nell’attuale contesto geopolitico, una più adeguata valorizzazione, tutela e qualificazione quali asset strategici per la Sicurezza Nazionale, al pari di altre realtà nazionali operanti nei settori della Difesa e dello Spazio; Connettività satellitare in orbita bassa (LEO): concorrenza o cooperazione? Alla luce della crescente diffusione della connettività satellitare, risulta essenziale promuovere un dialogo tra operatori terrestri e satellitari per individuare soluzioni efficaci nella riduzione del digital divide e nel rafforzamento della Difesa comune. Si rende inoltre necessaria una regolamentazione europea improntata a criteri di pragmatismo; Digital Networks Act: i punti di forza e aspetti da migliorare; Spettro radio risorsa scarsa da valorizzare: ripensare le politiche nazionali ed europee dello spettro radio e satellitare alla luce del nuovo contesto geopolitico; Switch off del rame: è un obiettivo anticipabile per accelerare la diffusione dell’FTTH e per abilitare i servizi innovativi e le applicazioni critiche?

Come partecipare

Telecommunications of the Future è un evento a numero chiuso e su invito da parte degli organizzatori.

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