Italia rieletta nel Consiglio dell'ITU, l'agenzia dell'Onu che si occupa di spettro radio, mentre l'ingegner Mauro Di Crescenzo entra nel board. Soddisfazione del ministro Urso: "Continueremo a contribuire in prima linea alle decisioni globali sulle frequenze, sulle comunicazioni satellitari e sugli standard tecnologici, per rafforzare la nostra sovranità tecnologica e la competitività delle imprese”.

Doppio successo per l’Italia alla Conferenza dei Plenipotenziari dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile di fissare le politiche di gestione dello spettro radio, che si è tenuta a Doha. Lo scrive il MIMIT in una nota, precisando che il nostro Paese è stato rieletto al Consiglio dell’ITU con 161 voti su 175 Paesi votanti, il risultato più alto tra tutti gli Stati candidati, confermando il proprio ruolo di primo piano nella governance globale delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali.

L’Ingegner Mauro Di Crescenzo eletto nel consiglio del Radio Regulations Board (RRB)

A questo risultato si aggiunge l’elezione, con 169 voti, dell’ingegner Mauro Di Crescenzo al Radio Regulations Board (RRB), l’organismo tecnico indipendente composto da 12 membri, incaricato di garantire l’applicazione del Regolamento delle Radiocomunicazioni e un utilizzo equo ed efficiente dello spettro radio e delle orbite satellitari a livello mondiale.

“Un importante riconoscimento che testimonia la credibilità internazionale dell’Italia e del suo Governo e premia il lavoro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rappresenta il nostro Paese nell’ITU, e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il supporto alla candidatura”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. “Continueremo a contribuire in prima linea alle decisioni globali sulle frequenze, sulle comunicazioni satellitari e sugli standard tecnologici, per rafforzare la nostra sovranità tecnologica e la competitività delle imprese”, ha aggiunto.

L’esito delle due votazioni è il frutto della stretta collaborazione tra il Mimit e il Maeci, che hanno condotto in sinergia la campagna elettorale, coordinando le iniziative diplomatiche e istituzionali a sostegno delle candidature italiane. Un lavoro condiviso che ha valorizzato le competenze del Sistema Paese e consolidato la presenza dell’Italia nei principali organismi internazionali del settore, rafforzandone il contributo alla governance globale delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni.

Bogdan-Martin rieletta alla guida dell’ITU

Nel frattempo, la candidata sostenuta dagli Stati Uniti è stata rieletta giovedì alla guida dell’organismo. Doreen Bogdan-Martin ricoprirà un ulteriore mandato quadriennale come segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Quando ha assunto l’incarico per la prima volta nel 2023, è diventata la prima persona di nazionalità statunitense e la prima donna a ricoprire tale ruolo.

Essendosi candidata senza avversari, ha ottenuto i voti di 164 dei 173 Stati membri presenti alla Conferenza dei plenipotenziari dell’ITU a Doha.

Nel suo discorso di accettazione, Bogdan-Martin non ha fornito dettagli su nuove iniziative o piani futuri, ma ha espresso la volontà di “aiutare ogni Paese a sfruttare l’innovazione con fiducia e a proteggere i nostri figli mentre muovono i primi passi nel mondo digitale”, aggiungendo di voler “collaborare con i partner delle Nazioni Unite per generare un impatto concreto sul campo”.

WRC 27 l’anno prossimo in Cina

Bogdan-Martin guiderà l’ITU durante la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) che si terrà il prossimo anno in Cina. In tale sede, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo prenderanno decisioni in merito all’allocazione globale dello spettro radio con particolare attenzione a 6G, D2D e spettro radio satellitare.

Gran parte dell’ordine del giorno della WRC-27 riguarda questioni legate ai satelliti, un ambito di grande importanza per gli Stati Uniti, dato che il colosso tecnologico americano SpaceX è il principale operatore al mondo nel lancio di razzi. Tricia Paoletta, numero due della NTIA, ha dichiarato a settembre che la delegazione statunitense si troverà in una posizione “difensiva” su molti dei punti all’ordine del giorno della WRC-27.

Ha spiegato che i tradizionali alleati degli Stati Uniti hanno obiettivi divergenti in materia di politiche satellitari, citando ad esempio i piani dell’Europa di riservare gran parte della banda da 2 GHz agli operatori europei. Ha inoltre osservato che, al contrario, si riscontra una maggiore convergenza a livello globale sull’individuazione di spettro terrestre destinato all’uso mobile.

La delegazione statunitense sarà guidata da Adam Cassady, in passato massimo responsabile per la gestione dello spettro presso la NTIA.

Le priorità degli Usa: WiFi in banda 6GHz e più spettro per Starlink

Legislatori ed esperti auspicano che gli Stati Uniti promuovano due obiettivi non inclusi nell’agenda della WRC: la tutela del Wi-Fi nella banda da 6 GHz e l’aggiornamento delle norme sulla condivisione dello spettro satellitare, al fine di migliorare le prestazioni degli operatori che utilizzano costellazioni in orbita terrestre bassa (LEO), come SpaceX.

La Federal Communications Commission (FCC) sta definendo le posizioni degli Stati Uniti sui punti all’ordine del giorno della WRC, avvalendosi dei contributi di gruppi industriali e agenzie federali. Entro la fine del mese, le autorità di regolamentazione delle Americhe si riuniranno per concordare le rispettive posizioni in vista della WRC; in tale sede, gli Stati Uniti cercheranno di ottenere sostegno per le proprie priorità.

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