TLC, ricavi e investimenti stabili dal 2020 ma calano i dipendenti

Ricavi nel settore delle telecomunicazioni elettroniche pressoché stabili nel periodo 2020-2024, a quota 28,6 miliardi nel 2024, in lieve contrazione dello 0,6% sul 2023. I prinicpali operatori (Tim WindTre, iliad, Fastweb e Vodafone) generano i tre quarti delle risorse complessive. E’ quanto emerge dal Focus Bilanci pubblicato dall’Agcom, secondo cui nel 2024 gli investimenti sono stimati in 7,1 miliardi di euro, pari al 25,1% dei ricavi totali.

Sul fronte occupazionale, dipendenti in calo di 5.600 unità nel 2024 rispetto al 2020. Nel 2024 si sono persi 800 posti di lavoro, con una contrazione pari all’1,4%.

Si tratta di un calo meno marcato degli anni precedenti e secondo il report si va verso una stabilizzazione.

Mentre Fibercop rappresenta circa il 72% degli addetti (poco meno di 20mila) le imprese che più assumono nel 2024 sono iliad (121 addetti), Digi Italy (118 addetti) e Fastweb (113 addetti).

Settore Media

Per quanto riguarda il settore Media, i ricavi registrati nel 2024 dalle principali imprese analizzate – 20 quelle presenti nell’analisi – hanno raggiunto gli 8,82 miliardi di euro, in crescita sia rispetto al 2020 (+8,4%), quando ammontavano a 8,14 miliardi di euro, sia su base annua (+6,7%). In media, nel periodo considerato, i ricavi hanno registrato una crescita annua di circa il 2%.

Le dinamiche risultano tuttavia differenziate tra le diverse tipologie di ricavo: più in dettaglio, nell’ultimo anno, risultano in ripresa i ricavi da pubblicità (+8,9%) e quelli da servizi pay TV (+9,3%), mentre il canone Rai resta sostanzialmente stabile (+0,9%).

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