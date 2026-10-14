“Se non disponiamo di una infrastruttura adeguata per raccogliere e trasmettere dati allora abbiamo un problema di certo non si può realizzare il Quantum Computing e nemmeno l’AI”. Lo ha detto il Presidente e Ceo di Cellnex Italia Federico Protto, in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – in corso a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ETS ed organizzata da NOW Italia e da Triumph Group.

Detto questo in relazione al ruolo strategico delle TLC per lo sviluppo di nuove tecnologie di frontiera, Protto affronta il tema degli investimenti: “In Europa per tenere il passo con Usa e Cina abbiamo bisogno di 435 miliardi in infrastrutture di qui al 2035 in Europa”, aggiunge.

Come attrarre investimenti in Europa?

“Bisogna creare facilitazioni per investimenti infrastrutturali creando campioni europei e incentivare lo sharing infrastrutturale”, dice Protto. “Serve inoltre certezza regolatoria, certezza del diritto soprattutto per quanto riguarda le frequenze, perché in questo ambito sono necessari investimenti a 15 e 20 anni. Serve un contesto normativo stabile, che non muti nei prossimi 15 o 20 anni”.

Torri TLC, Protto (Cellnex Italia): “Modello Corea del Sud. in Italia servono altre 7-8mila torri”

Aggiunge Federico Protto, ad di Cellnex Italia“La Corea del Sud ha un milione di siti, in Italia siamo parlando di 55mila siti. Questo ci fa capire che c’è una riflessione che si può fare in tema di densificazione dei siti. Dobbiamo garantire che ci sia il segnale e questo è un tema di copertura ma anche di capacità. Ci siamo accorti che in alcune aree del paese (noi con il telefonino facciamo tutto) non è che prende dappertutto. Basta andare sul Milano Roma, in galleria o pensare all’indoor. Queste sono le aree che dobbiamo ancora coprire, chiamiamole densificazioni, circa 7000 – 8000 torri o siti in più servono. Serve un 10-15% in più. In Giappone è molto simile. Il treno sul Kioto in Giappone funziona benissimo. Lì ci sono le small cells”.

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