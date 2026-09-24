Tlc, proposta l’Unione dello spettro 6G: “15 miliardi di euro dalle aste iniziali”

6G, l’Europa pensa a un’Unione dello spettro: dalle aste iniziali fino a 15 miliardi che serviranno a sostenere la sovranità tecnologica

Lo spettro radio potrebbe diventare uno dei nuovi strumenti con cui l’Europa finanzierà la propria autonomia tecnologica. Un’idea greca che punta alla creazione di una sorta di “Unione europea dello spettro”, attraverso la quale una parte dei ricavi delle future assegnazioni nazionali delle frequenze 6G verrebbe destinata a investimenti comuni nelle tecnologie strategiche.

Secondo la proposta elaborata dal presidente dell’Eurogruppo e ministro greco Kyriakos Pierrakakis, presentata martedì ai ministri europei e riportata dalla Reuters, “l’entità finanziaria iniziale potenziale potrebbe aggirarsi intorno ai 12-15 miliardi di euro”.

La cifra, tuttavia, va letta con cautela: si tratta di una planning assumption, un’ipotesi utilizzata per costruire il progetto, non di una previsione ufficiale delle future entrate.

Una nuova leva comune di politica industriale? Aste nazionali ma coordinate a livello comunitario

Il punto più interessante della proposta non riguarda però soltanto il bilancio europeo. Dietro al proposta c’è una questione molto più strategica: trasformare lo spettro radio da risorsa gestita prevalentemente a livello nazionale in una leva comune di politica industriale, con effetti diretti su sicurezza e sovranità tecnologica.

Oggi le frequenze vengono assegnate dagli Stati attraverso procedure, prezzi, durata delle licenze e condizioni differenti. Il progetto non prevede di sostituire questo sistema con una grande asta europea: le assegnazioni resterebbero nazionali, ma verrebbero coordinate attraverso principi comuni, destinando una parte dei ricavi al livello Ue.

Le risorse potrebbero quindi contribuire a finanziare 6G, intelligenza artificiale, capacità di calcolo, cybersecurity e infrastrutture di connettività sicure, con il fine ultimo di lavorare su un livello politico più ampio.

“Lo spettro radio è una risorsa pubblica scarsa e di importanza strategica per l’Europa“, ha riportato Euroactive, che ha avuto modo di prendere visione del documento ufficiale, sottolineando che l’assegnazione dello spettro per il 6G e il rinnovo delle licenze per il 5G sono due “decisioni importanti imminenti”.

Il 6G sarà un’infrastruttura critica

Le reti mobili non servono più soltanto a collegare smartphone, già il 5G sostiene fabbriche connesse, logistica, porti, reti energetiche intelligenti, servizi sanitari, veicoli e infrastrutture pubbliche. Con il 6G, atteso commercialmente intorno al 2030, questa convergenza dovrebbe accelerare.

La Commissione europea immagina reti nelle quali telecomunicazioni, intelligenza artificiale, cloud, robotica e capacità di rilevamento dell’ambiente saranno sempre più integrate, abilitando applicazioni come digital twin, veicoli autonomi, chirurgia remota e realtà estesa.

Lo spettro diventa quindi parte dell’infrastruttura sulla quale funzionerà una quota crescente dell’economia europea. Controllare le condizioni con cui questa infrastruttura viene costruita significa quindi incidere anche su standard, sicurezza, proprietà intellettuale, cloud, semiconduttori, componentistica avanzata, apparati di rete e dati.

La partita dell’autonomia tecnologica

Per questo Bruxelles ha già individuato nel 6G un terreno strategico. La Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) dispone di 900 milioni di euro di risorse Ue per il periodo 2021-2027, almeno altrettanti messi dall’industria, con l’obiettivo esplicito di rafforzare la sovranità tecnologica europea nelle reti di nuova generazione.

Nel 2026 sono stati inoltre annunciati 116 milioni per 20 nuovi progetti di ricerca 6G, mentre il programma prevede ulteriori investimenti per 270 milioni nel biennio 2026-2027.

Una futura Unione dello spettro cambierebbe però la scala dell’intervento: non più soltanto programmi di ricerca finanziati dal bilancio europeo, ma una fonte potenzialmente strutturale collegata direttamente al valore economico delle reti mobili.

Il rischio è trasformare lo spettro in un bancomat

C’è però una contraddizione da risolvere. Le aste dello spettro garantiscono entrate agli Stati, ma prezzi troppo elevati delle licenze possono sottrarre agli operatori risorse che potrebbero essere investite nelle reti: antenne, fibra, edge computing, cybersecurity, 5G standalone e copertura delle aree meno redditizie.

Per questo, un’Unione dello spettro avrebbe senso soprattutto se una parte consistente delle risorse tornasse direttamente nell’ecosistema digitale europeo. Il rischio opposto sarebbe utilizzare le frequenze come un nuovo “bancomat” fiscale, aumentando il costo dello spettro senza affrontare il problema principale delle telecomunicazioni europee: la capacità di finanziare reti avanzate e competere su scala globale.

Secondo un’analisi della Commissione risalente all’inizio di quest’anno, la cifra calcolata tra 12 e 15 miliardi di euro, equivale a circa il 20% dei 69 miliardi di euro che gli operatori Tlc hanno speso per le aste dello spettro per i servizi 4G e 5G .

Dai 27 mercati a una politica industriale europea?

La partita per questo sarà soprattutto politica. Gli Stati dovrebbero rinunciare a una parte di entrate che oggi sono nazionali, mentre l’introduzione di una nuova risorsa propria dell’Ue richiede un percorso istituzionale complesso.

Ma la proposta di Pierrakakis mette sul tavolo una questione destinata a pesare nella corsa globale al 6G: lo spettro non è soltanto una frequenza da vendere al miglior offerente, è una risorsa pubblica “scarsa” sulla quale viaggeranno dati, servizi industriali, intelligenza artificiale e comunicazioni delle infrastrutture critiche.

Trasformarne almeno in parte il valore economico in investimenti comuni significherebbe accettare una sfida storica, che avrebbe un peso enorme nel processo di costruzione di un mercato unico e una fiscalità unica: provare a finanziare con “una risorsa tutta europea” la futura capacità tecnologica dell’Unione.

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