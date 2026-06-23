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Tlc, Paggi: “Fibercop rappresenta esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato”

Tlc, Paggi: “Fibercop rappresenta esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato”

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Tlc, Paggi: “Fibercop rappresenta esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato” Adnkronos

(Adnkronos) – “In questi due anni, attraverso 10 miliardi di investimenti da luglio 2024 al 2027 , i progetti intrapresi, il completamento delle milestones del Pnrr, la costruzione di una propria dorsale backbone e gli sviluppi futuri nel campo dell’innovazione, FiberCop ha dimostrato la centralità del suo ruolo di infrastruttura strategica per il Paese”. Ad affermarlo è Stefano Paggi, Chief Technology & Operation Officer di FiberCop nel corso dell’evento dal titolo ‘Il giorno de La Verità’, organizzato dal quotidiano La Verità, a Roma.  

“Siamo un’azienda che rappresenta un esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato – continua Paggi – stiamo portando avanti un progetto per dotare il Paese di un’autostrada digitale, resiliente ed a prova di futuro”.  

L’obiettivo di FiberCop è connettere oltre 20 milioni di unità immobiliari con la fibra Ftth al 2027 e attraverso soluzioni innovative come l’Edge Cloud, il Quantum Key Distribution e il Fiber Sensing far evolvere la rete da connettività a piattaforma abilitante di servizi digitali avanzati. 

economia

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Redazione Key4biz

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