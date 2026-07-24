TLC, “no risorse aste all’Ue”, l’intervista all’europarlamentare Torselli

Oggi apriamo con l’intervista a Francesco Torselli, europarlamentare e relatore ombra del Digital Networks Act, contrario all’ipotesi di trasferimento in toto a Bruxelles del ricavato delle aste frequenze TLC: “È un tema di sicurezza nazionale e di difesa”, nonché politico, strutturale, industriale e strategico.
Rimanendo sempre in Europa, c’è una nuova accusa rivolta dalla Commissione a TikTok di aver violato il Digital Service Act (DSA): “Le impostazioni della piattaforma continuano a esporre i minori a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori”.
In Italia, infine, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme digitali: più tutele per i rider e altri lavoratori contro gli algoritmi, stop alle decisioni completamente automatizzate.
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