I limiti per i campi elettromagnetici restano un tema centrale per lo sviluppo delle nuove reti 5G Standa Alone. A quanto risulta, agli operatori non bastano più neanche i nuovi limiti di 15 v/m, ritoccati non più di 2 anni fa ma ben lontani dalla media europea dei 61 v/m. Si ricorda che il limite di 15 v/m, per quanto migliorativo rispetto a quello precedente iper cautelativo di 6 v/m, è temporaneo, nelle more di un adeguamento alla media Ue di 61 v/m.

L’adeguamento dei limiti italiani, i più conservativi d’Europa, alla media europea risponde all’esigenza degli operatori di aumentare ancora il co-siting, vale a dire l’uso congiunto degli stessi siti con antenne di diversi soggetti. E la politica ci sta lavorando, sottotraccia, ma ci sta lavorando.

Tanto più che lo stesso ministro del MIMIT Adolfo Urso considera l’innalzamento dei limiti a 15 v/m uno dei risultati principali della sua attività di Governo.

Emendamento al DDL Concorrenza chiede adeguamento ai limiti europei

Va in questa direzione l’emendamento 10.025 (A.C. 3120) al DDL Concorrenza, presentato dai deputati Luca Squeri e Giorgio Lovecchio (FI) e pubblicato nel Bollettino della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) del 12 novembre 2026, introduce un articolo aggiuntivo (Art. 10-bis) che abolisce il sistema italiano dei limiti cautelativi per le radiofrequenze, abroga il DPCM 8 luglio 2003 e la norma ponte della Legge 214/2023 (15 V/m), rendendo direttamente applicabili i livelli della Raccomandazione europea 1999/519/CE (fino a 61 V/m).

Legambiente non ci sta

Contro l’emendamento si è subito espressa Legambiente, secondo cui la tutela dell’ambiente e della salute deve sempre essere messa al primo posto.

Volontà comune delle telco

Di fatto, c’è una volontà comune di tutti gli operatori di superare anche il limite dei 20 v/m come limite di esposizione e usare direttamente i valori europei approvati dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) è un organismo scientifico indipendente, riconosciuto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che valuta i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti.

L’adeguamento dei limiti italiani alla media Ue servirebbe per poter stare tutti sugli stessi siti e condividere il costo degli affitti dei siti stessi, che peraltro diventerebbero molti di meno. Innalzando i limiti, il numero di siti necessari sul territorio per la copertura in 5G Stand Alone diminuirebbe automaticamente.

Il tema dell’innalzamento dei limiti procede sottotraccia. Ma a livello tecnico è evidente che agli operatori servirebbero limiti più alti sicuramente per facilitare il cositing e ridurre il numero di impianti.

Nuove torri necessarie in Italia

Secondo recenti stime di Cellnex, per raggiungere una copertura completa del paese servirebbero ancora 7-8mila nuovi siti nel paese. Queste stime sono fatte ovviamente con i limiti attualmente in vigore. Se i limiti fossero aumentati, allora il numero di nuovi siti necessari diminuirebbe drasticamente perché i siti esistenti verrebbero sfruttati al meglio da più player contemporaneamente.

Limiti più alti permetterebbero di sfruttare al meglio le frequenze, un bene scarso e alquanto costoso, che pesa sulle casse degli operatori. Ma la questione è centrale visto che il pacchetto frequenziale a disposizione degli operatori è limitato, ma le stime dei prossimi anni prevedono un aumento esponenziale del traffico dati e della domanda di banda ultralarga.

Secondo un recente studio di Nicola Pasquino, Professore di Misure per la Compatibilità Elettromagnetica dell’Università Federico II di Napoli nonché presidente del CEI CT 106 – Esposizione Umana ai CEM, con limiti elettromagnetici più alti diminuisce nettamente la presenza di antenne sul territorio. “Limiti più alti significa più potenza e quindi migliore qualità del segnale”, ha detto Pasquino.

Meno antenne in giro, meno timori della popolazione

Il tema è anche di impatto sociale perché se si vedono più antenne in giro ci si preoccupa ancora di più del campo elettromagnetico, senza averne motivo.

Il tema tecnico è tutto qui: se c’è una potenza bassa si ha un segnale meno efficiente. Un esempio su tutti, proviamo a parlare a voce bassa da una stanza ad un’altra. La mia voce non arriverà mai all’interno dell’altra stanza.

Lo stesso vale per i campi elettromagnetici, se la potenza è troppo bassa all’interno di un edificio non c’è segnale.

Innalzamento dei limiti, quali vantaggi

Un adeguamento tempestivo dei limiti alla media Ue in Italia è una scelta regolatoria tempestiva e non una mera concessione al mercato. Portare anche in Italia i limiti a 61 v/m non introduce alcun rischio sanitario. Dal punto di vista della valorizzazione dello spettro radio, sblocca siti già autorizzati senza nuove installazioni né nuovi iter burocratici per i permessi. Lo spettro pagato per le aste torna produttivo. I nuovi limiti aumentano la performance e consentono una latenza inferiore a 1 ms, throughput Gbit/s, densità di connessioni IoT abilitanti per Industria 4.0, telemedicina e trasporti connessi. Si apre infine la porta al 6G, in arrivo fra il 2030 e il 2035. Il tutto con una immediata semplificazione dell’iter autorizzativo dei SUAP e dei pareri ARPA (con i nuovi limiti una sola stazione radio base a fronte delle 16 attualmente necessarie sul territorio).

5G Stand Alone indietro in Italia

In Italia il 5G Standalone (SA) è ancora in una fase iniziale di diffusione, con una copertura molto limitata e una spinta concentrata soprattutto su imprese, Pubblica Amministrazione, porti e smart city.

Per l’adeguamento dei limiti elettromagnetici alla media europea è stato depositato un emendamento al DDL Concorrenza, vedremo se passerà.

Le stime di crescita del traffico 5G

In Italia il traffico dati wireless 5G è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni, trainato dall’aumento del consumo mobile complessivo (+18,8% annuo in download e +24,3% in upload a metà 2026) e dalla progressiva migrazione dalle reti 4G, con le reti 5G proiettate a veicolare l’85% del traffico mobile totale entro il 2031.

I numeri della crescita attuale in Italia

Secondo l’Osservatorio sulle comunicazioni n. 3/2026 di AGCOM, a giugno 2026 il traffico dati mobile complessivo in Italia ha raggiunto 10,38 Exabyte in download (+18,8% su base annua) e 1,10 Exabyte in upload (+24,3%). Il consumo medio giornaliero per singola SIM “human” è salito a 1,11 GB (+17,3% annuo).

In base alle proiezioni dell’Ericsson Mobility Report, la quota di traffico dati mobile veicolata dal 5G (passata dal 34% al 48% a livello globale) raggiungerà l’85% entro la fine del 2031, con oltre il 90% degli abbonamenti mobili in Europa Occidentale attivi su rete 5G.

Esplosione dell’AI

Il traffico dati delle reti mobili (incluso il 5G FWA) crescerà con un tasso annuo composto (CAGR) del 17% fino al 2031, moltiplicandosi di circa 2,5 volte. In Italia l’espansione dell’intelligenza artificiale generativa e del cloud spingerà soprattutto il traffico in upload (già cresciuto del 165% nell’ultimo quinquennio), mettendo sotto pressione la capacità delle celle 5G.

Secondo l’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano, nel 2026 il mercato italiano delle reti 5G private cresce del 15% (raggiungendo 15 milioni di euro, con logistica e manifatturiero in testa), restando però un driver di volume marginale rispetto al traffico consumer e al Fixed Wireless Access (FWA).

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