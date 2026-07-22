Tlc, L’Eurogruppo vuole i ricavi delle aste nelle casse Ue

Oggi in primo piano le telecomunicazioni, con la proposta del presidente greco dell’Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis di trasferire in toto a Bruxelles il ricavato delle aste frequenze.

Come reagiranno le capitali europee? Giorgetti è d’accordo?

Nel settore dell’intelligenza artificiale, intanto, arriva la notizia di una partnership strategica tra Microsoft e Mistral AI. Questa scelta di Microsoft è un cambio di paradigma per il mercato europeo: puntare su un’AI europea per presentarsi alle aziende e alla PA sempre più uniforme alle regole Ue. È il nuovo capitolo della sovranità digitale intesa dalle Big Tech.

E a proposito di OpenAI, il colosso di Sam Altman ha ammesso che dietro l’attacco informatico alla piattaforma Hugging Face ci sono i suoi modelli AI più avanzati, andati fuori controllo durante dei test controllati. Un nuovo campanello d’allarme per la cybersecurity globale?

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