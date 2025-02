Tlc, intervista a Riccardo Saccone (Slc-Cgil)

Quale futuro per le Tlc e il digitale nel nostro Paese.

Intervista a Riccardo Saccone, Segretario Generale della Slc-Cgil: ‘Noi non siamo contrari a priori alle fusioni. Però vorremmo capire qual è il progetto del Governo rispetto a diverse operazioni come Fibercop, Tim, Rai Way’.

Ddl Spazio, il MIMIT apre al dialogo con le opposizioni sull’articolo clou. Possibile riformulazione con player nazionale. La commissione Attività produttive della Camera ha sospeso le votazioni e tornerà a riunirsi martedì prossimo, 25 febbraio.

PNRR, 300 milioni di euro per migrare in cloud dati e servizi verso il Polo Strategico Nazionale. Il nuovo avviso pubblico.

