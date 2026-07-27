La Spagna chiederà agli operatori Tlc di garantire una riserva minima di quattro ore di copertura per la maggior parte della popolazione in caso di blackout o cali di tensione. E’ quanto prevede un decreto che sarà approvato entro fine anno, annunciato dal ministro per la Trasformazione Digitale Oscar Lopez.

Il decreto è figlio del mega blackout che ha mandato ko il paese e il Portogallo nell’aprile del 2025. Un disastro energetico che il premier Sanchez aveva imputato alle aziende private.

Il decreto iberico in cantiere prevede che:

• La copertura sarà implementata gradualmente nell’arco di tre anni: metà della popolazione spagnola sarà coperta entro il primo anno, il 65% entro il secondo e il 75% entro il terzo.

• Il ministro non ha fornito stime dei costi del piano, che prevede l’installazione di batterie o altri sistemi di alimentazione di riserva in tutta l’infrastruttura di telecomunicazioni mobili.

• Le norme si applicano agli operatori di telecomunicazioni e ai fornitori di infrastrutture digitali – inclusi cavi sottomarini, sistemi satellitari, data center e punti di interscambio internet – che servono più di 500.000 utenti o generano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro (56,80 milioni di dollari).

• I centri di gestione della rete di livello intermedio devono rimanere operativi per almeno 12 ore senza alimentazione; i centri di controllo di livello superiore, il cui guasto potrebbe colpire l’intero Paese, devono garantire 24 ore di operatività.

I centri di chiamata di emergenza devono elaborare piani di sicurezza e resilienza, con canali di comunicazione di backup, in base al decreto.

In Italia non c’è nessuna norma del genere

In Italia non esiste una norma specifica che obbliga gli operatori di telefonia a mantenere le reti mobili attive per un numero minimo di ore durante un blackout elettrico, a differenza della Spagna che sta preparando un decreto per imporre 4 ore di autonomia. Le regole italiane si affidano a standard generali di sicurezza e resilienza (come la direttiva europea NIS2 per la cybersicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche), ma mancano di un obbligo mirato sui sistemi di alimentazione di emergenza delle antenne.

L’allarme di AIIP

Rischio collasso a macchia di leopardo: L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) ha più volte evidenziato che eventuali piani di distacco o razionamento dell’energia elettrica (se applicati sconsideratamente ai contatori dei nodi di rete e degli armadi attivi) spegnerebbero le trasmissioni, causando un effetto domino su internet e telefonia.

L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) ha più volte evidenziato che eventuali piani di distacco o razionamento dell’energia elettrica (se applicati sconsideratamente ai contatori dei nodi di rete e degli armadi attivi) spegnerebbero le trasmissioni, causando un effetto domino su internet e telefonia. Richiesta di una whitelist: L’associazione spinge per proteggere i POD (i codici dei contatori in bassa tensione) degli operatori TLC inserendoli in liste di salvaguardia energetica per evitare il tilt totale dei servizi digitali e dei pagamenti elettronici in momenti di crisi.

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