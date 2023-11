Tlc in Italia, Asstel: -3% ricavi nel 2022

Il racconto della giornata.

TLC. L’Italia delle telecomunicazioni non riesce ad invertire un trend negativo che va avanti ormai da 12 anni e anche nel 2022 gli operatori chiudono con ricavi in flessione del 3% a 27,1 miliardi di euro. È quanto emerge dal report annuale di Asstel presentato oggi.

Tra le soluzioni alla crisi ecco quelle indicate dal Sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti al Forum di Asstel: “Intelligenza artificiale, consolidamento, modello wholesale only, 5G stand alone, connettività satellitare e dimensione paneuropea”.

Infine, eIDAS 2.0. La nuova proposta di Regolamento non piace a oltre 500 esperti di sicurezza informatica. Ecco perché.

