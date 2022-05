Il segretario generale nazionale della Fistel Cisl Alessandro Faraoni illustra gli obiettivi del confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti fissato per il 24 maggio: 'L'obiettivo è un patto per rilanciare il settore sfruttando i fondi del Pnrr. Noi contrari allo spezzatino di Tim'.

“Il 24 maggio saremo ricevuti dal ministro Giorgetti e gli diremo che serve un patto fra sindacato, Asstel e Governo per accelerare l’implementazione del 5G, favorire la connettività e aumentare l’inclusione sociale usando al meglio le risorse del Pnrr per superare il digital divide”. Lo ha detto Alessandro Faraoni, Segretario Generale Nazionale Fistel-Cisl. “Al ministro diremo che siamo contrari allo spezzatino di Tim. Sbagliato sacrificare il campione nazionale delle Tlc con un’operazione finanziaria per Vivendi e Cdp come hanno deciso loro, un’operazione che condanna l’Italia ad essere ininfluente sul riassetto complessivo delle Tlc”.

