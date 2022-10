Tlc in crisi, anche Iliad aumenta i prezzi

La nostra giornata.

Anche Iliad, la low cost per antonomasia delle Tlc, fa i conti con il rincaro del costo dell’energia e delle materie prime e la sua nuova offerta in fibra costa il 25% in più.

Dal prototipo funzionante della patente di guida nel wallet IO, ai lavori per la digitalizzazione della tessera elettorale e della tessera sanitaria, ci si chiede ora quale sarà la volontà politica del nuovo Governo su questi 3 progetti digitali.

L’Europarlamento, infine, ha chiesto che a tutti i Paesi Ue di accrescere il più rapidamente possibile l’infrastruttura di punti ricarica per veicoli elettrici, con almeno una colonnina ogni 60 km.

Per leggere la dailyletter del 19 ottobre 2022 clicca qui