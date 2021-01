Tlc, impatto della pandemia sulla industry e trend accelerati dal Covid-19

Gli operatori hanno sofferto danni tutto sommato limitati dalla pandemia in termini di ricavi, ma dovranno essere in grado di cambiare strategie per adattarsi al nuovo contesto.

La industry delle Tlc ha sofferto danni tutto sommato limitati dalla pandemia in termini di ricavi, nulla di irreparabile o di duraturo nel tempo. C’è da dire che gli operatori hanno fatto dei cambiamenti strategici importanti dopo l’esplosione del virus.

Lo scrive Analysis Mason in un suo recente report, in cui aggiunge che il cambiamento più evidente riguarda i servizi per il business, dove i ricavi sono calati in modo drastico per quasi tutti gli operatori nel 2020 e sono destinati a restare nell’incertezza anche nel 2021. Gli operatori dovranno rivedere le loro strategie in questo segmento.

L’’impatto della pandemia COVID-19 sul settore delle telecomunicazioni

Gli operatori hanno sovraperformato la loro economia domestica in quasi tutti i paesi

La performance economica degli operatori durante 9 mesi di pandemia del 2020 è stata forte in confronto all’andamento generale dell’economia.

In effetti, gli operatori hanno ottenuto risultati migliori rispetto all’economia nel suo complesso in quasi tutti i casi presi in considerazione e quattro dei nove operatori (nella figura qui sotto) hanno persino aumentato i loro ricavi nell’ultimo anno (incluso MTN, nonostante il calo del 17% del PIL in Sud Africa). I risultati relativi al PIL non sono particolarmente sorprendenti; il settore delle telecomunicazioni è tipicamente resiliente durante una crisi, come abbiamo visto nel 2008. Questa volta il settore è stato ancora più critico nel mantenere in vita l’economia.

Crescita del PIL fino al 3 ° trimestre 2020 e crescita del fatturato nazionale annuo di operatori selezionati nei primi 9 mesi del 2020

L’impatto della pandemia COVID-19 sulla redditività degli operatori è stato ancora più limitato. La media semplice dei margini EBITDA dei nove operatori della Figura 2 nel 2020 è pressoché identica a quella del 2019., prosegue Analysis Mason.

Molte aree di business non sono state colpite dalla pandemia o si riprenderanno una volta che la pandemia sarà finita

Molte parti dell’attività degli operatori sono andate avanti come prima. I ricavi della banda larga fissa, ad esempio, hanno continuato a crescere costantemente durante la pandemia, guidati principalmente dall’introduzione di fibre in corso. Altre parti dell’industria delle telecomunicazioni hanno subito la pandemia COVID-19, ma prevediamo che l’impatto sarà di breve durata. Gli aspetti includono:

Vendita di device

roaming

prepagate mobili (almeno in alcuni paesi)

Ricavi da contenuti.

Le entrate hanno risentito in modo significativo in queste aree, ma si riprenderanno, anche se in alcuni casi si verificherà un periodo di riadattamento.

Alcune tendenze esistenti hanno subito un’accelerazione durante il 2020

Le tendenze in questa categoria esistevano tutte prima del 2020, ma hanno subito un’accelerazione in risposta alla pandemia Gli operatori sono in una posizione ideale per trarre vantaggio da queste tendenze, ma potrebbe essere necessario uno sforzo maggiore se vogliono trarne pieno vantaggio. Gli aspetti dell’attività dell’operatore che rientrano in questa terza categoria includono i seguenti.

• L’adozione dei canali digitali. La pandemia ha accelerato l’adozione dei canali digitali. Gli operatori vorranno “bloccare” (“lock in”) i cambiamenti comportamentali del 2020 e continuare a fornire risparmi sui costi attraverso esperienze di titpo digitale.

• Il consumo online di intrattenimento. È probabile che il passaggio al consumo online di contenuti di intrattenimento rimanga e gli operatori possono fare di più per cogliere questa opportunità.

• Convergenza. La convergenza non è una nuova strategia, ma la crisi del COVID-19 ha rafforzato alcuni dei vantaggi. Ad esempio, Deutsche Telekom ha affermato che ” convergenza è resilienza” durante la pandemia.

• Servizi cloud aziendali. I ricavi del cloud degli operatori stanno crescendo rapidamente, ma potrebbero non aumentare alla stessa velocità delle opportunità di mercato.

• Comunicazioni unificate e strumenti di collaborazione per le aziende. Questa è un’altra area in cui l’utilizzo è accelerato e gli operatori stanno prendendo una quota ragionevole della crescita dei ricavi associata.

Alcune tendenze dirompenti sono state avviate dall’epidemia di COVID-19

A causa della pandemia sono emerse alcune tendenze dirompenti e da esse emergeranno nuove opportunità. Tuttavia, gli operatori potrebbero avere difficoltà a rispondere; potrebbero aver bisogno di cambiare le loro strategie o sviluppare nuove iniziative per beneficiare di questi cambiamenti, che includono quanto segue.

L’interruzione delle tendenze di spesa dei consumatori . La spesa dei consumatori per le telecomunicazioni non è stata in gran parte influenzata dalla pandemia, ma gli operatori potrebbero dover adattare le loro strategie per riflettere le condizioni economiche incerte. La flessibilità dovrebbe essere un principio guida per gli operatori. I clienti possono apprezzare un particolare servizio ed essere disposti a pagare di più per alcuni extra, ma non vogliono impegnarsi su base continuativa.

L'interruzione delle tendenze di spesa aziendale. La spesa delle imprese per le telecomunicazioni sta già risentendo degli effetti della pandemia e le prospettive sono incerte. Questo è un grande cambiamento rispetto alla situazione nel 2019, quando le prospettive complessive erano positive.

L’adozione di nuovi servizi virtuali per l’intrattenimento, la sanità e l’istruzione

È ormai chiaro che molti tipi di servizi possono essere forniti virtualmente. È probabile che i nuovi modi di interagire continuino in una certa misura ora che i consumatori si sono sentiti a proprio agio con loro.

Il passaggio al lavoro a distanza da parte di molte organizzazioni. Il passaggio al lavoro da casa e l'adozione accelerata dei servizi cloud cambiano la natura dell'opportunità per gli operatori. Prima della pandemia, l'attenzione per molti era sulla fornitura di connettività a siti aziendali come gli uffici. Questa attenzione deve cambiare.

Le ipotesi esistenti degli operatori ora sembrano obsolete

L’impatto complessivo della pandemia sugli operatori è stato relativamente limitato. La maggior parte ha registrato una crescita dei ricavi leggermente inferiore e margini di profitto approssimativamente piatti. Gran parte della loro attività è rimasta invariata. Tuttavia, gli operatori non dovrebbero ignorare le aree in cui la pandemia avrà un impatto più significativo a lungo termine. I presupposti di un’economia stabile e la continuazione dei servizi esistenti e delle tendenze tecnologiche spesso sono alla base del piano strategico di un operatore. Per alcuni dei servizi offerti dagli operatori, in particolare i servizi alle imprese, queste ipotesi sembrano obsolete e potrebbero richiedere un ripensamento.