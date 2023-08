Thomas Reynaud, ceo del gruppo: “Vogliamo continuare a crescere in modo organico in Francia, Italia e Polonia”. L’Ad di iliad Italia Benedetto Levi: “Per il 21esimo trimestre consecutivo continuiamo ad essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile”.

Iliad non ha, per il momento, allo studio acquisizioni in Europa. “Vogliamo continuare a crescere in modo organico in questi 3 Paese, Francia, Italia e Polonia”, ha detto il ceo del gruppo Thomas Raynaud rispondendo a una domanda degli analisti sul possibile consolidamento delle TLC in Europa. Ricordiamo che l’anno scorso Iliad aveva offerto 11 miliardi per rilevare il 100% di Vodafone Italia. Offerta poi rifiutata. Ma, ovviamente, il fondatore Xavier Niel (che ha una quota del 2,5% in Vodafone) resta alla finestra anche in Italia sul consolidamento nel mercato TLC.

Nel semestre ricavi +10,4%, accelera in l’Italia

Oggi è la giornata in cui Iliad ha comunicato i dati del primo trimestre 2023 “accelerando la propria conquista di quote di mercato in tutti i suoi segmenti e sovraperformando il settore europeo in termini di crescita dei ricavi”. I ricavi, si legge in una nota, hanno raggiunto i 4,44 miliardi di euro (+10,4%), nel dettaglio +7,7% in Francia, +12,2% in Italia e +17,9% in Polonia.

In Italia, nel secondo trimestre, “ha mantenuto la sua posizione di leader in termini di reclutamento di nuovi abbonati netti mobile (+267.000) e ha registrato 18.000 nuovi abbonati netti su fibra”. Nonostante il contesto di inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia, “l’ebitdaAl del gruppo è cresciuto del 4,1% nel primo semestre, anche grazie “a una forte leva operativa in Italia (ebitdaAl 117 milioni +34,5%) con il rapido dispiegamento della rete mobile“. Gli investimenti del gruppo ammontano nel primo semestre 2023 a 1,04 miliardi di euro, pari al 23,4% dei ricavi, in leggera crescita (+1,9%). Il free cash flow operativo è aumentato dell’8,1% nel primo semestre a 602 milioni di euro, con un aumento di 45 milioni di euro su 12 mesi e guidato dall’Italia il cui contributo negativo è stato notevolmente ridotto (negativo per 5 milioni). “I risultati del primo semestre si riflettono in un’accelerazione delle nostre attività, nei nostri tre paesi, Francia, Polonia e Italia. In un contesto macroeconomico ancora pieno di incertezze occorre cautela, ma il modello di sviluppo di Iliad dimostra la sua robustezza” ha commentato Thomas Reynaud, ceo del gruppo.

I clienti in Italia: oltre 10 milioni nel mobile e nel FTTH 3,5% di mercato in poco più di un anno e mezzo

Complessivamente gli utenti attivi mobile di Iliad sono ora 10 milioni e 116mila, precisa una nota, raggiungendo una quota di mercato di circa il 12,9 per cento. Nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) ha superato i 149mila utenti, traguardando una quota di mercato di più del 3,5% in poco più di un anno e mezzo.

Benedetto Levi (ad Iliad Italia): “Per il 21esimo trimestre consecutivo continuiamo ad essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile”

“Per il ventunesimo trimestre consecutivo continuiamo ad essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile, ha commentato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia. “Guardiamo con grande fiducia al prossimo semestre anche grazie al lancio di iliadSpace, le cui prime settimane di attività ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di distribuzione, essere sempre più capillari e creare un rapporto di fiducia anche con i nuovi negozi di telefonia specializzati”.