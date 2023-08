TLC e Innovazione, il CdM di oggi

Bentrovati.

TLC. Oggi dalle ore 17 è iniziato l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa di Ferragosto. Sul tavolo l’approvazione del decreto ‘Omnibus’ con l’innalzamento dei limiti elettromagnetici e informativa sulla nuova Strategia per la Banda Ultralarga.

IT Wallet. Sempre oggi dovrebbe arrivare anche la norma per il portafoglio italiano dell’identità digitale (IT Wallet), in attesa del progetto del Wallet europeo.

IA&Privacy. Zoom allena la sua IA generativa con i dati dei clienti. La reazione degli utenti: “Abbandoniamo la piattaforma”.

