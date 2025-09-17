»
Tlc, Draghi chiede corsia preferenziale per i merger

A un anno dalla pubblicazione del suo report, Mario Draghi fa il punto sui progressi della Ue e chiede alla Commissione di accelerare sulla via delle concentrazioni e delle fusioni per favorire il consolidamento del mercato Tlc.  

