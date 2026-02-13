TLC, Consiglio Ue apre a meno lacci per le fusioni. Ma la strada è in salita

Oggi in primo piano la concorrenza TLC per un’Europa più competitiva, spinta ai merger per le telco.
L’iniziativa politica dei 27 nel Consiglio Ue dovrà ora vincere la resistenza della Commissione, che si è mostrata restia ad un aggiornamento regolatorio pro-competitivo per una nuova ondata di consolidamento paneuropeo.
Evasione fiscale, Amazon sotto indagine dalla Procura di Milano. Ieri la Guardia di Finanza si è recata negli uffici milanesi della multinazionale, a casa di sette suoi manager.
DL Energia, in bozza 315 milioni di euro per alleggerire le bollette. Interventi anche per rinnovabili, reti e data center.
