TLC, accertato cartello su ritorno a bolletta mensile

TLC. In primo piano la pronuncia del Consiglio di Stato: “Sì a multare Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre per aver messo in atto un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. Key4biz pubblica le 4 sentenze.

IA generativa. Nuove stime per il suo impiego in numerosi vertical del mercato enterprise globale. Il valore aggiunto è significativo, ma rimangono irrisolti dei problemi, dei rischi, soprattutto per il livello occupazionale.

Lotta alla pirateria digitale. AGCOM rafforza il regolamento su diritto d’autore. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Un esempio a livello europeo”.

