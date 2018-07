Annunciati i titoli della Milan Games Week

La Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d’eccellenza per le sue produzioni videoludiche italiane.

Anche quest’anno AESVI promuove la Milan Games Week, il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho. All’interno della fiera sarà ospitato Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più grande del paese.

L’Associazione ha infatti selezionato 45 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani che avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente all’evento. L’area, la cui superficie espositiva sfiorerà quest’anno i 600 metri quadri, sarà dedicata alle più interessanti produzioni del gaming tricolore. Per la prima vollta, verrà inclusa anche una selezione di titoli dedicati alle famiglie.

Chi vuole presentare il proprio videogioco è ancora in tempo per richiedere uno spazio all’interno dell’area Indie. Fino al 3 settembre 2018, infatti, sarà possibile prenotare una postazione espositiva (a pagamento) per l’evento.

Di seguito, i titoli che saranno mostrati alla fiera:

3DClouds, All-Star Fruit Racing

3Go Games, STAKE

Amberaxe, Xevorel

AnAlphaBeta Studio, Project Loading

Beargames, HAL

Belka, Hell is Others

CC_Arts, GROOD

Chubby Pixel, Suicide Guy

D U S K Developer, D U S K

Delvixoft, Way of the Sinner

Expera Games, Rogue Quest: The Vault of the Lost Tyrant

Fallen Flag Studio, Eldest Soul

Fantastico Studio, Landflix Odyssey

Forge Studios, H.E.L.M.E.T. Force: Rise of the Machines

Frost Earth Studio, Mind Labyrinth VR Dreams

Heartbit Interactive, Doom & Destiny Worlds

High Stone Games, Virulent Addiction

IndieConstruction, Roll Prix

Jollypunch Games, Fly Punch Boom!

Kibou Entertainment, Blood Opera Crescendo

Linked Rooms Games, FleshForward

Ludicrous Games, Guntastic

Lunar Great Wall Studio, Another Sight

Madit Entertainment, The Hand of Glory

Meangrip Game Studio, Reverse: Time Collapse

Nage, Noiz

Open Lab & Demigiant, Football Drama

Phoenix Studios, Bamboo Ninja

Polymad, Parallel

Red Koi Box, The Iris Project

RedEvo Games, Redemption CCG

Small Bros, Ghostly Matter

Symmetrical, Gates of Nowhere

Three Souls Interactive, GRAL

Trinity Team, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans

Twin Wolves, LIZ: Before the Plague

Untold Games, TerraMars

Vanth Studio, Emigrant Song

Virtew, Run of Mydan

VirtualCraft, Exit Limbo

Art Stories, Art Stories Wonder

Lola Slug, Noah’s Ark Animalibrium

Narmal Project, mak07

Paolo Rossini, Alla ricerca di Babbo Natale

Video Games Without Borders, Antura and the Letters