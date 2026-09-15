Tineco presenta a Berlino le novità per la pulizia smart della casa

(Adnkronos) – In occasione della fiera dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici IFA 2026 a Berlino, Tineco, marchio globale appartenente al Gruppo Ecovacs Robotics, e riconosciuto per il quarto anno consecutivo al vertice del mercato mondiale nel segmento degli aspirapolvere wet e dry per uso domestico, ha presentato una nuova serie di dispositivi orientati all’automazione dei processi di pulizia e alla semplificazione delle attività di manutenzione ordinaria.

La strategia dell’azienda si concretizza nella proposta di tecnologie concepite per ridurre l’intervento umano durante e dopo ogni sessione, introducendo soluzioni di lavaggio e aspirazione che evolvono le prestazioni dei tradizionali lavapavimenti. Tra le novità mostrate al pubblico figura la lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, un dispositivo che abbina la tecnologia di lavaggio a vapore HyperSteam a 230 °C al sistema di riscaldamento HeatBoost Mopping, concepito per agire sulle incrostazioni e sui residui secchi delle superfici dure; il modello dispone di una funzione di spazzolatura inversa gestibile tramite un comando unico, una potenza di aspirazione pari a 35 kPa, un’autonomia operativa dichiarata fino a 110 minuti e un sistema di autopulizia integrato con opzioni di asciugatura rapida o silenziosa ad aria calda.

Nella medesima categoria si inserisce la lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, caratterizzata dall’azione combinata del vapore ad alta temperatura, dalla rotazione contraria delle spazzole, da una pressione di aspirazione di 25.000 Pa e da una struttura reclinabile a 180 gradi progettata per l’inserimento sotto gli arredi con spessore ridotto, completata da sensori di regolazione automatica e da un ciclo di pulizia interna ad aria calda a 110 °C.

Per quanto riguarda l’aspirazione a secco senza fili, il modello Tineco PURE ONE STATION 7 ZeroTouch introduce una stazione base automatizzata per lo svuotamento e la sostituzione sigillata dei sacchetti di raccolta della polvere, unitamente a un sistema meccanico di compattazione dello sporco; la scheda tecnica indica una potenza di aspirazione di 350 AW e una durata della batteria estesa fino a 90 minuti continui.

Il trattamento dei tessuti e delle moquette viene affrontato dalla lavasuperfici Tineco CARPET ONE Steam 3.0, la quale impiega il vapore ad alta temperatura abbinato a un’aspirazione di 175 AW per l’estrazione della sporcizia dalle fibre, un modulo di asciugatura rapida riscaldata denominato DrySense e sensori ottici dedicati alla rilevazione del livello di sporco superficiale. La panoramica delle tecnologie esposte a Berlino comprende inoltre modelli Tineco complementari per il lavaggio dei pavimenti, aspirapolvere portatili e dispositivi dedicati all’ambiente cucina.

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