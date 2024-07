Tim, ufficiale l’addio alla rete. Quale futuro?

Giornata frizzante per gli assetti futuri del mercato del digitale e delle Tlc di casa nostra.

Oggi la firma dal notaio per il passaggio della rete primaria di Tim al fondo americano KKR. La rete e 20mila dipendenti passano così in Fibercop, la società della rete secondaria di Tim che da oggi assorbe anche quella primaria.

Il negoziato per la cessione di Sparkle da parte di Tim potrebbe subire un’accelerazione nelle prossime settimane dopo il passaggio, ufficiale da oggi (e irreversibile), della rete al fondo americano KKR. Il tandem Mef-Asterion in pole position per rilevare la società dei cavi sottomarini.

Il Regno Unito pianifica una nuova regolamentazione per l’AI per garantire la sicurezza.

