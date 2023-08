Tim, tutto e il contrario di tutto sulla rete

Il futuro della rete Tim nel vortice dei rumors nel giorno della semestrale che gli analisti vedono in miglioramento mentre l’Ad di CDP Dario Scannapieco rilancia il progetto rete unica.

No comment della Commissione europea sulle indiscrezioni riportate dalla stampa italiana, relative alla garanzia che Infratel avrebbe prestato per consentire il salvataggio di Open Fiber.

ICT, spesa PA italiana cresce del 5,8%. Il Sottosegretario Alessio Butti: “E’ motore trainante dell’innovazione e della trasformazione digitale”.

