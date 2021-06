‘TIM tra rete unica e rischio occupazione’, rivedi il Talk

9 giugno 2021. La giornata in pillole. ‘TIM tra i dubbi sulla rete unica e il rischio occupazione’. I sindacati: ‘Rivediamoci dopo la mappatura delle reti’. Rivedi il Talk con i segretari generali dei sindacati di categoria Fabrizio Solari (Slc Cgil), Vito Vitale (Fistel Cisl) e Salvo Ugliarolo (Uilcom Uil).

E ancora, è stato scelto il nome dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che assumerà il ruolo di referente unico per l’Unione Europea, le aziende e i centri di ricerca.

Infine, Adolfo Urso è il nuovo presidente del Copasir, un tassello importante che si riempie superando l’impasse dopo mesi di stand by.

«TIM tra i dubbi sulla Rete Unica e il rischio occupazione». I sindacati: ‘Rivediamoci dopo la mappatura delle reti’. Vedi il talk

di Paolo Anastasio

Rivedi il Talk con i segretari generali dei sindacati di categoria Fabrizio Solari (Slc Cgil), Vito Vitale (Fistel Cisl) e Salvo Ugliarolo (Uilcom Uil)….Leggi l’articolo

Nasce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la nuova governance cyber

di Luigi Garofalo

Si concretizza il progetto di Gabrielli annunciato in anteprima a Cybersecurity Italia. Prende forma nuova governance sicurezza cibernetica…Leggi l’articolo

Adolfo Urso presidente del Copasir. Meloni: “Agirà per interesse Italia”

di Luigi Garofalo

Adolfo Urso, senatore FdI, è stato eletto presidente del Copasir. Il Comitato di controllo dei servizi italiani può riprendere le attività sulla sicurezza Repubblica…Leggi l’articolo

Cloud nazionale, Butti (FdI): ‘Maggioranza e Governo inaccettabili’

di Paolo Anastasio

Alessio Butti di FDI: ‘Mi chiedo quale sarà l’atteggiamento del governo per realizzare il cloud pubblico entro il 2022’…Leggi l’articolo

Sicurezza informatica, industria automobilistica in ritardo di 10 anni

di Flavio Fabbri

Pubblicato dal CyLab della Carnegie Mellon University uno studio dedicato alla sicurezza informatica delle auto connesse in rete…Leggi l’articolo

eMobility: 560 miliardi di dollari per le fabbriche di batterie entro il 2030

di Flavio Fabbri

Entro il 2030 saranno necessari investimenti per 560 miliardi di dollari per far crescere la capacità delle fabbriche di batterie al litio…Leggi l’articolo

Talk sul Cloud nazionale, 18 giugno ore 11:00. Registrati

di Redazione

Registrati all’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, in programma il 18 giugno alle 11:00…Leggi l’articolo

Digitale e posti di lavoro: 85% delle aziende non trova personale qualificato

di Flavio Fabbri

Si chiama “talent shortage” ed è la difficoltà da parte dei datori di lavoro a trovare dipendenti con le giuste competenze…Leggi l’articolo

6G, l’Europa pubblica il libro bianco. Scarica il documento

di Paolo Anastasio

La 5G International Association pubblica il libro bianco con le linee guida che caratterizzeranno lo sviluppo del 6G europeo…Leggi l’articolo

Telepalconet, per rilanciare teatri e auditori nella Grande Tela crossmediale

di Bruno Somalvico, storico dei media

Il progetto Telepalconet: per un’interconnessione degli spazi fisici di fruizione collettiva dello spettacolo dal vivo…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Mario Morcellini (Unitelma Sapienza)

