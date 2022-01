Tim, strada stretta fra nuovo piano e KKR

4 gennaio.

Le notizie del giorno.Tanta carne al fuoco per Tim, che in queste settimane – dopo i tre profit warning dell’anno scorso – dovrà sciogliere diversi nodi, tra cui: il nuovo piano industriale, il nuovo AD e cosa fare dell’offerta KKR.Il Governo pronto a valutare l’opportunità di dar vita alla patente di guida digitale, da mostrare attraverso l’app dei servizi pubblici IO (come si fa con il green pass).Secondo il nuovo Osservatorio Agcom, infine, la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) negli ultimi mesi sta crescendo di più in termini relativi rispetto all’FTTH (Fiber To The Home).

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.