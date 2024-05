Tim-Starlink, a giorni l’esito del tavolo tecnico

E’ atteso intorno a metà maggio l’esito dell’approfondimento della FUB sulla contesa fra Starlink e Tim sull’utilizzo delle frequenze a 28 Ghz dell’operatore Tlc, richiesto da parte dell’azienda satellitare di Elon Musk.

Il nuovo videoclip di Washed Out realizzato dal software AI Sora. È la prima collaborazione ufficiale tra OpenAI, un musicista e un filmmaker. Un nuovo business a costo zero per le case discografiche?

Prime indicazioni sul round di finanziamento della startup xAI di Elon Musk che, secondo indiscrezioni stampa, potrebbe avvicinarsi ai 18 miliardi di dollari di valore.

