Tim, sindacati delusi dopo l’incontro

La giornata in tre news.

Sindacati preoccupati dopo l’incontro con Tim sul piano di rilancio proposto, che prevede tra le altre cose il taglio dei buoni pasto per chi si trova in smart working, la geolocalizzazione dei tecnici e l’abolizione del lavoro agile per determinate categorie. Il 24 maggio confronto al Mise sulle criticità del settore Tlc.La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi il piano ‘REPowerEU’ da 300 miliardi, che prevede la fine della dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi.La videointervista a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, nell’ambito della rubrica la PA che vorrei: “Il nostro obiettivo? Rendere semplice e accessibile la Pa grazie al digitale”.

