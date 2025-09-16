Tim, si libera un posto in CdA. Entra Poste con Del Fante?

Oggi si torna a parlare del futuro di Tim.

Le dimissioni di Domitilla Benigni dal Cda di Tim aprono all’ingresso di Poste in consiglio con l’ad Matteo Del Fante in pole position. La figura di Del Fante è molto gradita al mercato e darebbe stabilità, in attesa delle sinergie fra i due gruppi.

Competitività. Draghi: “Nel 2024 in Usa prodotti 40 grandi modelli AI, la Cina 15 e l’Ue solo 3”. L’UE è lenta, frammentata e perde terreno nei confronti di USA e Cina.

WiFI nelle piazze di Roma, oggi spieghiamo con un videoservizio come si usa in modo gratuito e in cybersicurezza.

