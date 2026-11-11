L'azienda trainata da Tim Enterprise e Tim Brasil, mentre la divisione Consumer mostra segni di miglioramento. Annunciato accordo con Poste e Fincantieri per la nascita della prima filiera dell'AI fisica in ambito navale.

Nei primi nove mesi del 2026 Tim conferma la crescita del Gruppo e l’esecuzione del piano industriale, in linea con gli obiettivi comunicati al mercato. Tim Enterprise e Tim Brasil sostengono lo sviluppo, mentre il Consumer domestico mostra un miglioramento nel trimestre. Alla luce dei risultati dei primi nove mesi e sulla base delle informazioni attualmente disponibili, Tim conferma la guidance finanziaria per il 2026. Nel frattempo, lazienda è siglato un accordo con Poste e Fincantieri per la nascita della prima filiera completa della Phisical AI in ambito navale.

Fincantieri, Poste e Tim insieme per prima filiera nazionale di Physical AI

Fincantieri, Poste e Tim hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica di sistema finalizzata alla creazione della prima filiera nazionale completa di Physical AI (Intelligenza Artificiale Industriale). L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del progetto “Fincantieri Ontology”, pilastro operativo del Piano Industriale 2026-2030 “F4” (Fast Forward Further Future) di Fincantieri, focalizzato sulla digitalizzazione, automazione e protezione dei processi di costruzione navale.

La collaborazione con Poste e Tim “punta a creare una infrastruttura capace di valorizzare e preservare il know-how manifatturiero italiano, proiettando nel futuro la competitività e la sovranità tecnologica del Paese”, è stato spiegato nel corso della presentazione a cui hanno partecipato l’amministratore delegato di Fincanteri, Pierroberto Folgiero, l’ad di Poste, Matteo del Fante e l’ad di Tim, Pietro Labriola.

Per Tim dopo l’Opas di Poste nuova fase industriale

Con il completamento dell’OPAS di Poste Italiane si apre una nuova fase industriale. Dal 30 settembre TIM è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane. Le attività di integrazione sono in corso per valorizzare la complementarità tra infrastrutture, competenze tecnologiche, relazioni con i clienti e reti distributive dei due Gruppi.

Pietro Labriola, ad del Gruppo Tim, ha detto: “Continuiamo a realizzare il piano e confermiamo gli obiettivi per il 2026. I risultati dei primi nove mesi dimostrano che TIM ha ritrovato solidità industriale e finanziaria, con ricavi ed EBITDA After Lease in crescita, una generazione di cassa positiva e un profilo di credito rafforzato. Il ritorno all’investment grade è un traguardo importante: riflette il nuovo assetto azionario e il lavoro svolto da TIM in questi anni. Abbiamo rafforzato il bilancio, trasformato la struttura industriale, ridotto la leva finanziaria e riconquistato credibilità sul mercato. Poste Italiane accelera il percorso industriale che abbiamo costruito. TIM porta connettività, infrastrutture digitali, competenze tecnologiche e relazioni consolidate con famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione. Poste aggiunge la propria base clienti, la forza distributiva e ulteriori capacità industriali e tecnologiche. Ora dobbiamo tradurre questa complementarità in risultati concreti. Le nostre priorità restano chiare: crescita sostenibile, generazione di cassa, riduzione del debito e creazione di valore per tutti gli azionisti. Continuiamo a lavorare con disciplina, responsabilità e velocità per consolidare il secondo tempo di TIM”.

Risultati organici al 30 settembre 2026

Nei primi nove mesi i ricavi da servizi di Gruppo sono pari a 9,8 miliardi di euro, in aumento del 2%. Nel perimetro domestico i ricavi totali nei primi nove mesi crescono dell’1,4% a 7 miliardi di euro e i ricavi da servizi dello 0,1% a 6,4 miliardi di euro.

L’EBITDA After Lease è pari a 1,5 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,2% nei nove mesi; nel terzo trimestre cresce dell’1,1% a 0,6 miliardi di euro. L’andamento domestico risente della prevista contrazione delle attività con gli operatori mobili virtuali (MVNO), legata all’avvicendamento dei grandi clienti wholesale.

Tim Consumer

▪ Nei primi nove mesi TIM Consumer registra ricavi totali per 4,4 miliardi di euro (-1,5%) e ricavi da servizi per 4,1 miliardi di euro (-2,7%). Nel terzo trimestre i ricavi totali tornano a crescere, raggiungendo 1,5 miliardi di euro (+0,9%). I ricavi da servizi sono pari a 1,4 miliardi di euro (-2,4%), mentre quelli da prodotti raggiungono 0,2 miliardi di euro (+47,6%).

Il miglioramento riflette il contributo dei prodotti e il graduale riassorbimento degli effetti MVNO. Il churn si mantiene sostanzialmente stabile; il saldo delle portabilità mobile è positivo. Il miglioramento dell’ARPU fisso e mobile è sostenuto dal repricing e dalle offerte a maggior valore. A sostegno dell’ulteriore crescita dell’ARPU e del proprio posizionamento innovativo, prosegue lo sviluppo di servizi a maggior valore aggiunto che valorizzano le potenzialità delle reti di nuova generazione.

In questo percorso si inseriscono il lancio del 5G Priority, il servizio premium che assicura un accesso anche in condizioni di traffico elevato, e l’avvio, a Roma, del servizio 5G Stand Alone, che migliora stabilità, reattività e sicurezza della connessione anche in condizioni di traffico elevato ed è la base tecnologica per servizi avanzati e per l’evoluzione verso una rete 5G nativa.

Continua il trend positivo per i ricavi da servizi di TIMVISION, che crescono del 9,4% nel trimestre.

Tim Enterprise

▪ TIM Enterprise registra ricavi totali per 2,5 miliardi di euro nei nove mesi (+6,8%) e ricavi da servizi per 2,3 miliardi di euro (+5,4%). Il cloud è il principale motore di crescita, con ricavi in aumento del 20% e un’incidenza del 46% sui ricavi da servizi. I ricavi del Polo Strategico Nazionale aumentano del 50%. Nel terzo trimestre i ricavi totali crescono del 9,3% a 0,9 miliardi di euro e i ricavi da servizi del 4,8% a 0,8 miliardi di euro.

Il portafoglio ordini è atteso superare i 4,5 miliardi di euro nel 2026, dai 4 miliardi di euro del 2025. Prosegue l’evoluzione verso servizi gestiti, ricorrenti e a maggior valore in cloud, cybersecurity e AI, a sostegno della trasformazione digitale del Paese.

L’acquisizione del 70% di VoiSmart rafforza le competenze tecnologiche proprietarie.

▪ TIM Brasil registra nei nove mesi ricavi totali per 3,5 miliardi di euro (+5,8%) e ricavi da servizi per 3,4 miliardi di euro (+5,8%). L’EBITDA After Lease raggiunge 1,4 miliardi di euro (+6,2%), con una crescita del 7,6% nel terzo trimestre.

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