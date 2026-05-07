Tim, ricavi in crescita ma pesa la grana Sky

Oggi in primo piano la trimestrale di Tim.
L’operatore controllato da Poste chiude i primi tre mesi con ricavi a 3,3 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% trainato in primo luogo dal Brasile (+6,4%) e da Tim Enterprise (+3,2%). Pesa però la causa da 1,9 miliardi intentata da Sky per l’intesa Tim-DAZN sul calcio. L’ad Pietro Labriola: “Nell’accordo con DAZN nessuna chiusura al mercato”.
Tempo di bilancio anche per Fastweb+Vodafone, che nel primo trimestre ha registrato una redditività a 460 milioni (+7,4%) con sinergie. Il primo azionista Swisscom intanto è pronto a trattare con Inwit sulle torri.
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