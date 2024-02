Tim, ricavi +3,2% nel 2023. Ma il debito non diminuisce

Tim ha chiuso il 2023 con un aumento del 3,2% del giro d’affari a 16,3 miliardi di euro, trainato dal Brasile. L’ad Pietro Labriola non prevede problemi antitrust per la cessione della rete, operazione attesa entro giugno.

Roberto Cingolani, Ad di Leonardo, in audizione in Commissione Attività produttive della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: “Fare una memoria non è molto costoso ma il dato sensibile del cittadino finanziario deve essere garantito come sicuro sennò è un disastro”.

Email e metadati , i dubbi da DPO sul provvedimento del Garante Privacy.

Per leggere la newsletter del 15 febbraio clicca qui.