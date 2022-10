TIM, ‘Progetto Minerva’ meno gravoso per CDP

La nostra giornata,

Dopo il nulla di fatto al Cda Tim dello scorso venerdì (senza Vivendi), sulla rete unica possibile rinnovo del MoU ma l’esclusività potrebbe finire nel dimenticatoio. ‘Progetto Minerva’ meno gravoso per CDP secondo gli analisti di Intermonte.

Open Fiber, il primo caso nella storia dell’IT italiano di un manager-avatar capace di sdoppiare le proprie funzioni in due società distinte contemporaneamente? Boutade o realtà?

C’è il nuovo piano Netflix sotto i 6 euro, che farà gola a molti, ma i futuri abbonati sono consapevoli di diventare target per gli inserzionisti aderenti all’iniziativa?



