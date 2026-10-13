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Tim, primo confronto con vertici Poste. Labriola: “Resta autonoma con o senza delisting”
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Tim, primo confronto con vertici Poste. Labriola: “Resta autonoma con o senza delisting”

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Tim, primo confronto con vertici Poste. Labriola: “Resta autonoma con o senza delisting” Internet

Primo incontro fra Matteo del Fante e Pietro Labriola. L’ad di Tim rassicura i dipendenti: "E' un’opportunità industriale".

“Indipendentemente dal futuro assetto di quotazione, Tim resterà una società chiamata a operare autonomamente, con responsabilità industriali, gestionali ed economiche proprie”. E’ uno dei messaggi che Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim ha inviato, secondo quanto risulta a Radiocor, ai dipendenti dopo il primo incontro, avvenuto ieri, con i vertici di Poste Italiane, dedicato al programma di integrazione tra le due società a valle dell’OPAS.

Fase finanziaria terminata

L’amministratore delegato del gruppo Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha sottolineato che la fase finanziaria dell’operazione è terminata e che quindi, scrive Labriola, “comincia il progetto industriale. Un progetto che unisce competenze, infrastrutture e capacità complementari per creare valore e raggiungere i risultati economico-finanziari già’ annunciati al mercato”.

All’incontro hanno partecipato i vertici di Poste Italiane e le persone individuate nelle due organizzazioni per rappresentare i diversi ambiti di lavoro. “Abbiamo davanti – aggiunge Labriola rivolgendosi ai dipendenti – una grande opportunità industriale. Sta a tutti noi trasformarla in valore”.

Le due sfide di Tim: connettività e digitale

“Abbiamo davanti – dice Labriola – due grandi sfide. La prima è presidiare e sviluppare i mercati in cui operiamo: dalla connettività alle tecnologie digitali, dai servizi finanziari alla logistica. La seconda è rafforzare la relazione con i cittadini attraverso le nostre applicazioni digitali e le nostre reti fisiche, come i negozi e gli uffici postali”.

Labriola aggiunge che si parte “da asset importanti, ma abbiamo ancora un potenziale significativo da esprimere”.

Poste copre ogni giorno il 60% delle interazioni digitali in Italia

Poste Italiane, dal canto suo, “porta una presenza capillare sul territorio e una relazione quotidiana con milioni di clienti. Attraverso le proprie app copre il 60% delle interazioni quotidiane digitali in Italia. Questa capacità di relazione e distribuzione, insieme alle nostre infrastrutture e competenze, apre opportunità rilevanti”.

Tim, tre asset distintivi: la customer platform, 5G standalone e Tim Enterprise

Labriola rimarca che bisogna “valorizzare tre asset distintivi che rafforzano il valore industriale del progetto: una delle più grandi customer platform italiane, grazie alla combinazione delle basi clienti, delle reti commerciali e dei canali digitali delle due aziende in linea con le ambizioni dell’Italia in materia di sovranità digitale, Tim è l’unica telco italiana il backbone della rete di Tim, tre volte più esteso di quello dei nostri competitor, rende il 5G standalone più forte e resiliente, creando un vantaggio competitivo per sviluppare servizi digitali avanzati, sicuri e ad alte prestazioni”. Un ruolo centrale “spetta a Tim Enterprise, con le competenze nel cloud, nella cybersecurity, nell’IoT e nei servizi digitali avanzati”. Il lavoro, chiosa Labriola, “dovrà tradursi in iniziative con obiettivi, responsabilità e tempi definiti, coerenti con i target economico-finanziari già annunciati”.

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L'autore

Paolo Anastasio

Giornalista e Content Manager, Key4biz

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