TIM, pesa in Borsa lo scontro sulla rete con Vivendi

Le news in prima pagina.

NetCo. Il giorno dopo la decisione del CdA di TIM di cedere la rete a KKR, in Borsa è in area negativa il titolo del gruppo guidato da Pietro Labriola. Ma cosa deciderà di fare il socio Vivendi?

Fintech. Fino al 5 dicembre prossimo gli operatori del settore potranno presentare alla Banca d’Italia richiesta di ammissione alla sandbox regolamentare, uno spazio protetto per testare progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

IA. Elon Musk lancia Grok, la risposta a ChatGPT su X.

