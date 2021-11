Tim, nuovi rumors spingono il titolo

La giornata in pillole,

torniamo sul titolo Telecom Italia e la nuova impennata in Borsa dopo l'exploit di ieri su ulteriori voci che vedrebbero il fondo americano Kkr interessato ad incrementare la sua quota in Fibercop, la società della rete secondaria di Tim.

E poi i nostri 2 approfondimenti sulla legge annuale sulla concorrenza e sull'approvazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Tim, il titolo in Borsa si infiamma ancora su voci crescita Kkr in Fibercop

di Paolo Anastasio

Nuova impennata del titolo in Borsa dopo l'exploit di ieri su nuove voci che vedrebbero il fondo americano Kkr interessato ad incrementare la sua quota in Fibercop, la società della rete secondaria di Tim.

Via libera del Governo Draghi al Ddl Concorrenza

di Paolo Anastasio

Via libera del Governo Draghi alla legge annuale sulla concorrenza. Operazione trasparenza sulle concessioni, fra cui le frequenze radio, con una mappatura di sei mesi.

TIM come il Titanic? Finisca la stagione degli annunci e si passi alle scelte concrete

di Raffaele Barberio

Dopo la notizia data ieri da Bloomberg arriva la precisazione di TIM di non avere deciso alcunché: una smentita non dichiarata. Perché?

Recepita la Direttiva Copyright, tutte le novità introdotte

di Angelo Zaccone Teodosi

Approvato anche il decreto della Direttiva Smav: si passa dal 17 al 20 % (nel 2024) come quota di obbligo di investimento per le tv "on demand" (si puntava al 25 %).

Green pass, Speranza: “No ai soli vaccinati e validità di 1 anno dalla terza dose”

di Luigi Garofalo

No green pass anche per la popolazione pediatrica under 12. Sì alla carta verde per chi ha completato il ciclo vaccinale con Sputnik o Sinovac ed ha ricevuto anche la terza dose.

Copyright, Bagnoli Rossi (FAPAV): “Passo decisivo per la tutela del diritto d’autore online in Italia”

di Redazione

Il Direttore Generale della FAPAV esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della Direttiva Copyright nel nostro Paese.

Il contratto di Cloud Computing: un intreccio di schemi negoziali di difficile (e insidiosa) interpretazione

di avv. R. Eva Cresci, Co-Founder Iusintech – Law&Tech

Ai vantaggi fanno eco anche una serie di criticità anche di tipo legale, che non possono più essere trascurate dall'utenza business. Ecco quali.

Fiducia e servizi Trust cardini della transizione digitale. Il documento

di Flavio Fabbri

Aruba Enterprise e Harvard Business Review pubblicano un White Paper che va in profondità nel comprendere il concetto di fiducia, nonché il ruolo dei servizi Trust nel mondo aziendale.

Dazn, otto spettatori su dieci bocciano lo streaming del calcio

di Paolo Anastasio

I telespettatori appassionati di calcio promuovono Sky e Amazon Prime. 'Cartellino giallo' invece per Dazn. E' il risultato di un'indagine di Bva Doxa anticipata da Tv Zoom.

Euro digitale, Panetta (BCE): “Dovrà essere strumento di pagamento sicuro e utilizzabile da tutti”

di Flavio Fabbri

Discorso membro italiano del Comitato esecutivo della BCE all'Istituto Reale Elcano di Madrid sul futuro dell'euro digitale.

COP26: Facebook miniera di fake news sul clima, +76% nel 2021. Lo Studio

di Flavio Fabbri

Secondo il Rapporto di Stop Funding Heat, Facebook non sta facendo nulla per contrastare la disinformazione sul tema del clima.

Blackrock: nelle green tech le prossime startup da 1.000 miliardi di dollari

di Flavio Fabbri

L'amministratore delegato di una delle più grandi società di investimento al mondo crede nel mercato delle tecnologie verdi e per il clima.

INWIT, in crescita ricavi (+6,5%) e utile netto (+35,7%) nel terzo trimestre

di Paolo Anastasio

Risultati del terzo trimestre 2021 confermano la crescita dei principali KPI industriali, dei ricavi e un miglioramento della marginalità.

Privacy pride, attivisti in piazza a Roma il 13 novembre

di Luigi Garofalo

La manifestazione statica di fronte alla sede del Garante "per tributare solidarietà all'Autorità", e per manifestare al Parlamento il dissenso contro il decreto 'capienze', che prevede meno privacy per i cittadini.

